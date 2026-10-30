Dodik čestitao 82 godine postojanja "Orla": Čuvate krila Srpske

Bijeljinski "Orao" danas je strateški stub namjenske i vazduhoplovne industrije Republike Srpske, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i čestitao 82 godine postojanja ove kompanije rukovodstvu i radnicima.

Dodik je naglasio da je "Orao" dijelio sudbinu srpskog naroda i Republike Srpske i 82 godine njegovog postojanja nisu samo jubilej jedne fabrike već živi dokaz našeg kontinuiteta i trajanja.

"Tamo gdje su mnogi mislili da ćemo stati, naši ljudi su sačuvali znanje, mašine i ponos", istakao je Dodik.

Dodik je naveo da je danas "Orao" oslonac bezbjednosti i ponos Bijeljine i cijele Republike Srpske, neraskidivo vezan sa Srbijom i okrenut novim pogonima, savremenim tehnologijama i svjetskim tržištima.

"Orao nikada nije bio obična ptica za srpski narod. On je vijekovima na našem grbu i našim zastavama kao simbol visine, slobode, državnosti i snage koja se ne predaje i kada su oluje najjače. Orao ne gleda u zemlju i ne bježi pred vjetrom, već širi krila i leti iznad njega", rekao je Dodik.

On je uputio iskrene čestitke direktoru Marku Mrkajiću, rukovodstvu i svakom radniku i inženjeru "Orla".

"Vi čuvate više od radnih mjesta - čuvate znanje, tradiciju i krila Republike Srpske. Srećne vam 82 godine i neka "Orao" nastavi da leti visoko i snažno", napisao je Dodik na Iksu.

Kompanija namjenske industrije "Orao" iz Bijeljine proslavlja danas 82 godine uspješnog rada.