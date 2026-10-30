Dodik čestitao 82 godine postojanja "Orla": Čuvate krila Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Bijeljinski "Orao" danas je strateški stub namjenske i vazduhoplovne industrije Republike Srpske, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i čestitao 82 godine postojanja ove kompanije rukovodstvu i radnicima.
Dodik je naglasio da je "Orao" dijelio sudbinu srpskog naroda i Republike Srpske i 82 godine njegovog postojanja nisu samo jubilej jedne fabrike već živi dokaz našeg kontinuiteta i trajanja.
"Tamo gdje su mnogi mislili da ćemo stati, naši ljudi su sačuvali znanje, mašine i ponos", istakao je Dodik.
Dodik je naveo da je danas "Orao" oslonac bezbjednosti i ponos Bijeljine i cijele Republike Srpske, neraskidivo vezan sa Srbijom i okrenut novim pogonima, savremenim tehnologijama i svjetskim tržištima.
"Orao nikada nije bio obična ptica za srpski narod. On je vijekovima na našem grbu i našim zastavama kao simbol visine, slobode, državnosti i snage koja se ne predaje i kada su oluje najjače. Orao ne gleda u zemlju i ne bježi pred vjetrom, već širi krila i leti iznad njega", rekao je Dodik.
On je uputio iskrene čestitke direktoru Marku Mrkajiću, rukovodstvu i svakom radniku i inženjeru "Orla".
"Vi čuvate više od radnih mjesta - čuvate znanje, tradiciju i krila Republike Srpske. Srećne vam 82 godine i neka "Orao" nastavi da leti visoko i snažno", napisao je Dodik na Iksu.
Kompanija namjenske industrije "Orao" iz Bijeljine proslavlja danas 82 godine uspješnog rada.
Orao nikada nije bio obična ptica za srpski narod. On je vijekovima na našem grbu i našim zastavama kao simbol visine, slobode, državnosti i snage koja se ne predaje i kada su oluje najjače. Orao ne gleda u zemlju i ne bježi pred vjetrom, već širi krila i leti iznad njega.
Zato 82 godine bijeljinskog "Orla" nisu samo jubilej jedne fabrike, već živi dokaz našeg kontinuiteta i trajanja. "Orao" je dijelio sudbinu srpskog naroda i Republike Srpske. Tamo gdje su mnogi mislili da ćemo stati, naši ljudi su sačuvali znanje, mašine i ponos.
Danas je "Orao" strateški stub naše namjenske i vazduhoplovne industrije, oslonac bezbjednosti i ponos Bijeljine i cijele Republike Srpske, neraskidivo vezan sa Srbijom i okrenut novim pogonima, savremenim tehnologijama i svjetskim tržištima.
Upućujem iskrene čestitke direktoru Marku Mrkajiću @MrkajicMarko , rukovodstvu i svakom radniku i inženjeru "Orla". Vi čuvate više od radnih mjesta - čuvate znanje, tradiciju i krila Republike Srpske. Srećne vam 82 godine i neka "Orao" nastavi da leti visoko i snažno!— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 30, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu