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Trišić Babić: Vjerujemo da smo bliže nego ikada okončanju međunarodnog političkog nadzora u BiH

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30.10.2026 17:54

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Ана Тришић Бабић, в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске
Foto: ATV

Pozdravljam poruku američke predstavnice pri UN-u Tami Brus da domaći lideri treba da preuzmu odgovornost za upravljanje BiH, kao i stav ruskog ambasadora pri UN-u Vasilija Nebenzje da OHR treba zatvoriti. Vjerujemo da smo bliže nego ikada okončanju međunarodnog političkog nadzora, rekla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Istakla je da Republika Srpska već decenijama ostvaruje demokratsku odgovornost kroz svoje institucije, redovne izborne cikluse i politički pluralizam.

"Njeni građani na izborima slobodno odlučuju o svojim predstavnicima i političkoj budućnosti, a institucije Republike Srpske imaju legitimitet i kapacitet da samostalno djeluju u okviru nadležnosti zagarantovanih Dejtonskim mirovnim sporazumom. Upravo zato pozdravljamo sve jasnije razumijevanje da se uspjeh međunarodnog angažmana ne mjeri trajanjem vanrednih ovlašćenja, nego povjerenjem u demokratski izabrane institucije i njihovom sposobnošću da preuzmu punu odgovornost za političke procese", istakla je Trišić Babić na Iksu.

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Ana Trišić Babić

Ujedinjene nacije

Vasilij Nebenzja

Republika Srpska

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