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Orban sa suprugom posjetio Dodika: "Pravi prijatelji su prijatelji za cijeli život"

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30.10.2026 19:02

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Виктор Орбан са супругом посјетио Милорада Додика
Foto: X/Milorad Dodik

Moja porodica i ja počastvovani smo večeras posjetom velikih prijatelja, Viktora Orbana i njegove supruge, naveo je lider SNSD-a, Milorad Dodik.

"Pravi prijatelji su prijatelji za cijeli život, a moj prijatelj Viktor i njegova porodica su baš takvi prijatelji. Prenio sam mu i zahvalnost našeg naroda za sve što je kao premijer Mađarske uradio za Republiku Srpsku", naveo je Dodik na Iksu.

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Milorad Dodik

Viktor Orban

posjeta

Mađarska

Republika Srpska

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