Orban sa suprugom posjetio Dodika: "Pravi prijatelji su prijatelji za cijeli život"

Moja porodica i ja počastvovani smo večeras posjetom velikih prijatelja, Viktora Orbana @PM_ViktorOrban i njegove supruge. Pravi prijatelji su prijatelji za cijeli život, a moj prijatelj Viktor i njegova porodica su baš takvi prijatelji. Prenio sam mu i zahvalnost našeg naroda za sve što je kao premijer Mađarske uradio za Republiku Srpsku.