Orban sa suprugom posjetio Dodika: "Pravi prijatelji su prijatelji za cijeli život"

Autor:ATV redakcija
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Moja porodica i ja počastvovani smo večeras posjetom velikih prijatelja, Viktora Orbana i njegove supruge, naveo je lider SNSD-a, Milorad Dodik.
"Pravi prijatelji su prijatelji za cijeli život, a moj prijatelj Viktor i njegova porodica su baš takvi prijatelji. Prenio sam mu i zahvalnost našeg naroda za sve što je kao premijer Mađarske uradio za Republiku Srpsku", naveo je Dodik na Iksu.
Moja porodica i ja počastvovani smo večeras posjetom velikih prijatelja, Viktora Orbana @PM_ViktorOrban i njegove supruge.
Pravi prijatelji su prijatelji za cijeli život, a moj prijatelj Viktor i njegova porodica su baš takvi prijatelji.
Prenio sam mu i zahvalnost našeg naroda za sve što je kao premijer Mađarske uradio za Republiku Srpsku.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 30, 2026
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