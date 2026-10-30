Minić zahvalio Nebenzji na iznesenim stavovima u Ujedinjenim nacijama

Autor:ATV redakcija
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Zahvaljujem ambasadoru Vasiliju Nebenzji na jasno iznesenim stavovima u Ujedinjenim nacijama i podršci poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog položaja Republike Srpske, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.
"Za nas je važno da se čuje da je Srpska čuvala Dejton i predlagala rješenja kroz dijalog. Naša opredijeljenost ostaje ista: očuvanje mira, zaštita nadležnosti Republike Srpske i dogovor domaćih predstavnika, uz poštovanje prava sva tri konstitutivna naroda", naveo je Minić na Iksu.
Zahvaljujem ambasadoru Vasiliju Nebenzji na jasno iznesenim stavovima u Ujedinjenim nacijama i podršci poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog položaja Republike Srpske.
Za nas je važno da se čuje da je Srpska čuvala Dejton i predlagala rješenja kroz dijalog.
Naša opredijeljenost ostaje ista: očuvanje mira, zaštita nadležnosti Republike Srpske i dogovor domaćih predstavnika, uz poštovanje prava sva tri konstitutivna naroda.
Budućnost BiH mora biti u rukama njenih naroda i izabranih predstavnika u institucijama. Samo tako možemo graditi povjerenje i obezbijediti trajnu stabilnost.— Savo Minić (@minic_savo) October 30, 2026
Budućnost BiH mora biti u rukama njenih naroda, kako Minić dodaje i izabranih predstavnika u institucijama.
"Samo tako možemo graditi povjerenje i obezbijediti trajnu stabilnost", zaključio je Minić.
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