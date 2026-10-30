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Minić zahvalio Nebenzji na iznesenim stavovima u Ujedinjenim nacijama

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30.10.2026 18:28

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премијер Републике Српске
Foto: ATV

Zahvaljujem ambasadoru Vasiliju Nebenzji na jasno iznesenim stavovima u Ujedinjenim nacijama i podršci poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog položaja Republike Srpske, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

"Za nas je važno da se čuje da je Srpska čuvala Dejton i predlagala rješenja kroz dijalog. Naša opredijeljenost ostaje ista: očuvanje mira, zaštita nadležnosti Republike Srpske i dogovor domaćih predstavnika, uz poštovanje prava sva tri konstitutivna naroda", naveo je Minić na Iksu.

Budućnost BiH mora biti u rukama njenih naroda, kako Minić dodaje i izabranih predstavnika u institucijama.

"Samo tako možemo graditi povjerenje i obezbijediti trajnu stabilnost", zaključio je Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

Vasilij Nebenzja

Ujedinjene nacije

Dejtonski sporazum

Republika Srpska

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