Minić zahvalio Nebenzji na iznesenim stavovima u Ujedinjenim nacijama

Zahvaljujem ambasadoru Vasiliju Nebenzji na jasno iznesenim stavovima u Ujedinjenim nacijama i podršci poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog položaja Republike Srpske, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

"Za nas je važno da se čuje da je Srpska čuvala Dejton i predlagala rješenja kroz dijalog. Naša opredijeljenost ostaje ista: očuvanje mira, zaštita nadležnosti Republike Srpske i dogovor domaćih predstavnika, uz poštovanje prava sva tri konstitutivna naroda", naveo je Minić na Iksu.

Zahvaljujem ambasadoru Vasiliju Nebenzji na jasno iznesenim stavovima u Ujedinjenim nacijama i podršci poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog položaja Republike Srpske. Za nas je važno da se čuje da je Srpska čuvala Dejton i predlagala rješenja kroz dijalog. Naša opredijeljenost ostaje ista: očuvanje mira, zaštita nadležnosti Republike Srpske i dogovor domaćih predstavnika, uz poštovanje prava sva tri konstitutivna naroda. Budućnost BiH mora biti u rukama njenih naroda i izabranih predstavnika u institucijama. Samo tako možemo graditi povjerenje i obezbijediti trajnu stabilnost. — Savo Minić (@minic_savo) October 30, 2026

Budućnost BiH mora biti u rukama njenih naroda, kako Minić dodaje i izabranih predstavnika u institucijama.

"Samo tako možemo graditi povjerenje i obezbijediti trajnu stabilnost", zaključio je Minić.