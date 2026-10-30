Minić: Vrijeme da odgovornost preuzmu domaće institucije

Ohrabrujuće su i poruke predstavnice SAD pri UN Temi Brus i kineskog ambasadora Sun Leja u Savjetu bezbjednosti UN da budućnost BiH mora biti u rukama njenih naroda i izabranih predstavnika, navodi predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

"Posebno je važno što se sve glasnije govori o okončanju međunarodnog upravljanja i uloge OHR-a. Republika Srpska godinama ukazuje da su dijalog, dogovor i poštovanje Dejtonskog sporazuma jedini put ka stabilnosti", naveo je Minić na Iksu te dodao:

"Vrijeme je da odgovornost preuzmu domaće institucije, a da odluke o našoj budućnosti donosimo sami, uz puno uvažavanje prava sva tri konstitutivna naroda".