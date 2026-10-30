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Minić: Vrijeme da odgovornost preuzmu domaće institucije

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30.10.2026 19:18

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Ohrabrujuće su i poruke predstavnice SAD pri UN Temi Brus i kineskog ambasadora Sun Leja u Savjetu bezbjednosti UN da budućnost BiH mora biti u rukama njenih naroda i izabranih predstavnika, navodi predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

"Posebno je važno što se sve glasnije govori o okončanju međunarodnog upravljanja i uloge OHR-a. Republika Srpska godinama ukazuje da su dijalog, dogovor i poštovanje Dejtonskog sporazuma jedini put ka stabilnosti", naveo je Minić na Iksu te dodao:

"Vrijeme je da odgovornost preuzmu domaće institucije, a da odluke o našoj budućnosti donosimo sami, uz puno uvažavanje prava sva tri konstitutivna naroda".

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Savo Minić

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

OHR

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