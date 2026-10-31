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"Tri najveće sile poručile da je OHR-u isteklo vrijeme"

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31.10.2026 10:28

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"Три највеће силе поручиле да је ОХР-у истекло вријеме"
Foto: Youtube / United Nations

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je Srni da je najvažnije da su tri najveće sile SAD, Rusija i Kina na sjednici Savjeta bezbjednosti UN rekle da je OHR-u isteklo vrijeme i da treba da bude zatvoren.

"Ovo je mnogo važnije od stava onih koji misle da će se zloupotrebom OHR-a i njegovim izvještajima nešto promijeniti u Savjetu bezbjednosti UN - neće, svi će biti protiv OHR-a", rekao je Stevandić Srni.

On je dodao da OHR postoji samo zato što njegovi službenici imaju dobre plate i što se raznim manipulacijama održavaju na tom mjestu.

"U bošnjačkoj javnosti postoji narativ da njih OHR čuva. Mislim da on njih čuva samo da se ne dogovaraju sa Srbima. Vjerovatno će i oni biti svjesni da je OHR samo prepreka, a ne čuvar BiH", istakao je Stevandić.

Stevandić smatra potpuno normalnim zalaganje ruskog ambasadora pri UN Vasilija Nebenzje za Republiku Srpsku, pogotovo što to, kako je rekao, rade i drugi, samo što to ruski diplomata radi javno.

Komentarišući odluku Savjeta bezbjednosti UN da za još godinu dana produži misiju EUFOR-a "Altea" u BiH, Stevandić je rekao da je to pokazatelj kako može da funkcioniše BiH - samo ako se o tome svi slažu.

Zamjenik ambasadora SAD u UN Tami Brus je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN istakla, između ostalog, da SAD pozivaju vršioca dužnosti visokog predstavnika Luisa Krišoka da usmjeri vlasti na nivou BiH da preuzmu punu odgovornost za unutrašnja pitanja.

Nebenzja je rekao, između ostalog, da se OHR sramno koristi u BiH kao instrument za miješanje u unutrašnje poslove suverene zemlje i za kontrolu njenog zakonodavstva, pravosuđa, snaga za provođenje zakona i izbornih institucija.

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Tagovi :

Republika Srpska

Nenad Stevandić

zatvaranje OHR-a

Savjet bezbjednosti UN

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