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Milunović: U BiH popis stanovništva političko pitanje

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31.10.2026 10:12

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Дарко Милуновић
Foto: ATV

Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović ocijenio je za Srnu da je popis stanovništva u BiH političko pitanje, dok je u svim drugim zemljama isključivo statističko.

Milunović je napomenuo da je posljednji popis bio 2013. godine i da bi se sljedeći mogao očekivati u narednoj dekadi.

"Odgovor na ovo pitanje je do nekih drugih faktora na koje mi, kao jedna od tri ključne institucije za statistiku u BiH, nemamo uticaj", izjavio je Milunović u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA.

On je napomenuo da je popis stanovništva najobimnija aktivnost koju neka statistička institucija sprovodi na teritoriji zemlje koju pokriva, ali može biti i najlakše i najteže pitanje zavisno od prilika.

BiH BEZ POPISA POLjOPRIVREDE GOTOVO SEDAM DECENIJA

Kada je u pitanju popis poljoprivrede, Milunović je ukazao da ga u BiH nema još od 1960. godine, te da je trebao biti sproveden u četvrtom kvartalu ove godine, ali je prolongiran.

"Sve države u regionu su imale bar jednom ili više puta popis poljoprivrede. Mi to nemamo nekih 66, 67 godina. Taj popis je baza za sve agrarne politike", naglasio je Milunović,prenosi Srna.

On očekuje da se i tu stvari pokrenu, jer su statističke institucije obavile pripreme.

"Pripremljeni smo za popis poljoprivrede, samo ostaju administrativne stvari na nivou Savjeta ministara. Saradnja tri statističke institucije u BiH na ovom polju je jako dobra. Urađen je čitav niz pripremnih aktivnosti", naveo je Milunović.

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Darko Milunović

Republički zavod za statistiku

Republika Srpska

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