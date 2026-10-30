Zečević u Strazburu oštro kritikovao izveštaj: Tražimo pravičnost i poštovanje dejtonskih nadležnosti

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić i načelnik opštine Brod Milan Zečević učestvovali su u radu 51. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope u Strazburu, kao članovi Delegacije BiH.

U okviru zasjedanja izneseni su stavovi Republike Srpske o Nacrtu izvještaja o vanrednim i ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske, uz ukazivanje na primjedbe nadležnih institucija Republike Srpske.

Izvještaj je prvobitno podnio irski član Kongresa i kako kažu iz Srpske, bio je negativan i prepun neistina, na šta je reagovala i Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Usvojena je i informacija na Vladi Srpske da je izvještaj generalno loše prikazo stanje.

"Mi zaslužujemo istiniti tumačenje naših demokratskih odluka. Osporavam dijelove izvještaja, ne da bih poricao nedostatke, već da bih tražio pravičnost, u duhu naših pisanih komentara 10. jula 2026.

Aneks IV Dejtona jasno propisuje nadležnosti između države i entiteta i sva ustavna tumačenja zahtijevaju pravne procedure i dijalog, a ne političke pretpostavke. Jednake standarde za spoljnopolitički uticaj. Tačka 6.K poziva na analizu spoljnog uticaja na izborima 2025., ali i dalje ovaj memorandum prikazuje samo međunarodni kontekst Republike Srpske, a najdirektnije uplitanje u tim izborima niko ne ocjenjuje.

Izborna pravila su nametnuta od strane neizabranog stranog zvaničnika. U tački 3. ovo zovete napretkom suprotno lokalnom vlasništvu nad reformama koje Kongres i Venecijanska komisija dosledno ističu. Isti zvaničnik je selektivno ukinuo finansiranje pojedinim strankama. Iako ovo pominje paragraf 95. tačka 5 B, prećutkuje.

Ako želimo analizirati spoljni uticaj, šira slika se mora uzeti u obzir. Opšti izbori iz 2026. zaslužuju jedno objektivnu ocjenu. SNSD sa svojim koalicionim partnerima opisuje ovaj rezultat kako najubjedljiviju pobjedu u proteklih 16 godina postignutu pod novim izborim pravilima, uključujući nove procedure identifikacije birača i skeniranje glasačkih listića. Izvještaj istražuje pristrasnost entitetskog javnog medijskog servisa, što je legitimno, ali odgovornost BHRT je predstavljena jednostrano. Pravosnažnom presudom iz 2026. BHRT duguje RTRS-u više od 9 miliona evra.

Ne tražimo od Evrope poseban tretman, tražimo da poštuje osnovna demokratska načela zbog kojih je osnovana da ih brani", rekao je Zečević.