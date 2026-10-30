Stari granični prelaz u Gradišci ponovo u funkciji

Stari granični prelaz u Gradišci ponovo je otvoren nakon više od pet mjeseci. Zbog oštećenja na mostu preko Save, bio je zatvoren od 19. maja, a vozači su za prelazak granice koristili novi granični prelaz.

"Evo hvala bogu napokon otvoreno, sad će nam biti lakše dolaziti iz Hrvatske u Bosnu i obavljati sve što treba",

"Da li očekujete manje gužve? Pa najvjerovatnije, pa ne može, ono je bilo katastrofa, al' gledam i juče ono, baš je bilo...",

"Iskreno se nadamo, idemo više puta dnevno, tako da očekujemo da će biti manje gužve", kažu građani.

Preko novog prelaza mogu da prelaze putnička vozila, autobusi i prazna teretna vozila. Promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Na području Gradiške od danas su u funkciji dva granična prelaza. Stari će preuzeti dio putničkog saobraćaja, dok će novi i dalje biti glavni put za teretni promet.

Nakon urušavanja mosta, na osnovu ispitivanja donesen je prijedlog mjera koje su neophodne za sanaciju.

„Prijedlog mjera je sačinjavao da je potrebno ograničiti nosivost nadvožnjaka na maks 20 tona što je i urađeno putem elaborata i saglasnosti ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske te na osnovu toga JU Putevi Republike Srpske izvršili su sanaciju kako bi sam nadvožnjak mogao da bude pušten u funkciju“, rekao je Miroslav Janković, v.d. direktora JU „Putevi Republike Srpske“.

Ponovno otvaranje starog prelaza trebalo bi da olakša svakodnevno kretanje putnika, ali i rastereti novi prelaz. Za Gradišku, kažu, to je važno i zbog ljudi i zbog privrede.

"Sigurno da je ovo jedna nova šansa da u skladu sa strogim evropskim kriterijumima ulaska s prostora BiH/Republike Srpske na prostor EU – ovo će olakšati protok ljudi i roba i privrednika i zaista jedan veliki dan za Gradišku, Republiku Srpsku ali i BiH", rekao je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Za naše građane ovo znači da će manje čekati kada je u pitanju prelaz, a za naše privrednike da će njihovi kamioni manje vremena provoditi u kolonama, istakao je Srđan Amidžić i poručio da rješavanje problema građana ne može da bude vezano za izborni kalendar.

"Ono na čemu ćemo mi istrajavati u budućem periodu jeste da idemo sa rješenjima koja donose konkretnu korist za građane. Jedno je najava, a drugo je kad imate rezultat. Mi danas imamo konkretan rezultat iz kojega će korist imati kako građani koji žive u Republici Srpska/BiH, tako i svi privrednici", rekao je Srđan Amidžić, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ponovnim otvaranjem starog prelaza Gradiška je dobila još jednu važnu saobraćajnu vezu sa Hrvatskom. Dva prelaza sada znače više mogućnosti za putnike, lakši pristup za privredu i nadu da će duge kolone na ovom dijelu granice konačno biti manje.