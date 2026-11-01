Košarac: Marfijeva opsesija i mržnja prema Srpskoj odavno su za medicinsku opservaciju

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac smatra da /bivšem američkom ambasadoru u BiH/ Majklu Marfiju nije ostalo ništa drugo nego da na društvenim mrežama vodi izgubljene političke bitke, te da su njegova opsesija i mržnja prema Republici Srpskoj i srpskom narodu odavno za adekvatnu medicinsku opservaciju i liječenje.

"Nikako da se pomiri s činjenicom da Srpska nije uništena i nestala, kako je on planirao. Zato i danas nastavlja da se obračunava sa predsjednikom Miloradom Dodikom, srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i državnim rukovodstvom Srpske. Malo mu je bilo političkog zla koje je nanio svima u BiH", izjavio je Košarac Srni povodom Marfijeve objave na društvenim mrežama o sjednici Savjeta bezbjednosti UN.

Košarac dodaje da Marfijev cilj očigledno nikada nije bio razumijevanje i poštovanje Dejtonskog sporazuma, već isključivo političko disciplinovanje Srpske, slamanje njenog rukovodstva i poništavanje izborne volje srpskog naroda.

"U tom poslu imao je čitav lanac političkih saveznika i izvođača radova – od okupatora Šmita, preko pravosudnih struktura i političkog Sarajeva, do dijela opozicije iz Srpske. Svi su, svako na svoj način, učestvovali u pokušajima da se politički obračunaju sa legitimno izabranim predstavnicima Srpske", naveo je Košarac.

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Košarac dodaje da sada Marfi ima novi problem – ne može da prihvati i da se pomiri s tim da administracija američkog predsjednika Donalda Trampa ima potpuno drugačiji politički pristup od onog koji je on zastupao.

"Krajnje je vrijeme da Marfi shvati da o odnosima SAD i Srpske odlučuju legitimne institucije i aktuelno rukovodstvo, a ne bivši ambasador koji, za ko zna čiji račun, i dalje vodi izgubljene političke bitke", poručio je Košarac.