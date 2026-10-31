"Smanjenje uticaja OHR-a će natjerati političke elite da se dogovaraju"

Profesor geopolitike Dragan Kolev rekao je Srni da je prvi korak nakon Savjeta bezbjednosti UN o BiH da se smanji uticaj OHR-a.

Kolev je ocijenio da je jasno da "Duh Enkoridža" postoji i da su predsjednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin vjerovatno ranije na Aljasci dogovorili da se smanji uticaj, koji je do sada imala Evropa.

"Prvi korak je da se uticaj OHR-a smanji. Taj vršilac dužnosti visokog predstavnika faktički sjedi u Sarajevu i za to prima finu platu, ali ćuti i `ne miješa se u svoj posao`, što je jako dobro i što će natjerati političke elite da sjednu i da se dogovaraju šta je prava opcija", rekao je Kolev.

On pretpostavlja da će se ti razgovori voditi u zadatim okvirima, ali je važno da se vode.

BiH "Amerika potpuno svjesna da nema potrebe za postojanjem OHR-a"

Kolev smatra da se Bošnjaci u BiH neće lako odreći tutorstva i zaštite koje su decenijama imali u OHR-u.

"To je bila prava bomba u političkom Sarajevu. Ono što je dobro jeste promjena do koje je došlo u Predsjedništvu BiH gdje je sada odnos jedan-jedan-jedan", rekao je Kolev, prenosi Srna.

Prema njegovim riječima, za Republiku Srpsku je u cijeloj priči o tranziciji OHR-a najvažnije da je na prethodnim izborima obezbijedila kontinuitet politike, sačuvala i stalno jača svoje institucije i što uvijek prednost daje dijalogu.