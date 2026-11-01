Putarine u FBiH od danas skuplje

Od danas, 1. novembra, na autocesti A1 u Federaciji BiH vrijedi novi cjenovnik putarine. Putnički automobil za vožnju od Sarajeva sjever do Zenice sjever plaća osam KM umjesto dosadašnjih sedam, a vozači koji svaki dan putuju na posao mjesečno će izdvajati 44 KM više.

JP Autoceste FBiH u obavještenju korisnicima navode da cijene putarine na A1 nisu mijenjane od 2012. godine. Kao razlog za poskupljenje navode rast troškova poslovanja i održavanja te inflaciju.

Korekcija je, kako navode, urađena u okviru dozvoljenog povećanja do 15 odsto. Bonus od 20 odsto na dopune računa za elektronsku naplatu (ACC) ostaje isti.

Najveći skok osjetiće oni koji voze dužim relacijama. Prema novom cjenovniku, putnički automobil (klasa I) od naplatnog mjesta Sarajevo sjever sada će se naplaćivati:

Sarajevo sjever - Podlugovi: 1,30 KM (ranije 1,20 KM)

Sarajevo sjever - Visoko: 2,20 KM (ranije 2 KM)

Sarajevo sjever - Kakanj: 4,50 KM (ranije 4 KM)

Sarajevo sjever - Lašva: 6,20 KM (ranije 5,50 KM)

Sarajevo sjever - Zenica jug: 6,90 KM (ranije 6 KM)

Sarajevo sjever - Zenica sjever: 8 KM (ranije 7 KM)

Na relaciji Sarajevo - Zenica jug poskupljenje je 15 odsto, a do Zenice sjever 14,3 odsto. Na najkraćim relacijama skok je manji jer se cijene zaokružuju na deset feninga, pa je vožnja do Podlugova skuplja za 8,3 odsto, a do Visokog za 10 pdosto.

Za vozače iz Zenice cijene su nešto drugačije. Od Zenice sjever do Zenice jug plaća se 1,10 KM, do Kaknja 3,40 KM, do Visokog 5,70 KM, a do Podlugova 6,90 KM.

Na dionici Sarajevo zapad - Bradina putnički automobil sada plaća četiri KM umjesto 3,50 KM, a vozila klase II osam KM. Od Ljubuškog do Čapljine automobil plaća 2,50 KM, a vozila klase II pet KM.

Na dionici Doboj jug – Medakovo cijena se, prema cjenovniku Autocesta FBiH, nije promijenila. Putnički automobil i dalje plaća 0,80 KM, a motocikl 0,40 KM.

Nove cijene vrijede i na dionici Svilaj – Odžak, a svi iznosi u cjenovniku iskazani su s uračunatim PDV-om.

Najviše će poskupljenje osjetiti oni koji autocestom putuju na posao. Vozač koji radnim danima putuje od Zenice sjever do Sarajeva sjever i nazad do sada je za putarinu plaćao 14 KM dnevno, a od danas plaća 16 KM.

Uz 22 radna dana mjesečno, to je 352 KM umjesto dosadašnjih 308 KM. Prema proračunu, takav vozač godišnje će za putarinu izdvojiti 528 KM više.

Korisnici ACC uređaja i dalje dobijaju bonus od 20 posto pri svakoj dopuni računa. Zbog toga im je vožnja i nakon poskupljenja jeftinija nego onima koji plaćaju gotovinom ili karticom na naplatnoj kućici.