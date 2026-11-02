Predsjednik Milorad Dodik istakao je da svaka politika svom narodu nudi nadu i želi dobro, svaka sem sarajevske, koja muslimanima koji su postali Bošnjaci nudi strah i priziva zlo.

"Poruke koje dolaze iz tih krugova, da su isključivo oni žrtve, da im je svijet onemogućio da se brane i da im danas ponovo prijeti uništenje, predstavljaju pokušaj da se politički uticaj održava strahom", dodao je Dodik.

Navodeći da je to svojstveno narodu koji nema vođu, nema ideologiju i kome se nameće kompleks mržnje, Dodik je rekao da decenijama ta politika sopstveni narod drži u uvjerenju da opasnost neprestano dolazi od komšija, prije svega Srba, zatim Hrvata, a onda i svih ostalih.

"Decenijama ga tjerate da hoda savijene glave. Umjesto dogovora, nude se nova upozorenja na navodno neizbježan sukob. Takva retorika održava nepovjerenje i ostavlja budućim generacijama strahove koji se teško prevazilaze", dodao je Dodik.

Svaka politika svom narodu nudi nadu i želi dobro, svaka sem sarajevske, koja muslimanima koji su postali Bošnjaci nudi strah i priziva zlo. Poruke koje dolaze iz tih krugova, da su isključivo oni žrtve, da im je svijet onemogućio da se brane i da im danas ponovo prijeti uništenje, predstavljaju pokušaj da se politički uticaj održava strahom. To je svojstveno narodu koji nema vođu, nema ideologiju i kome se nameće kompleks mržnje. Decenijama ta politika sopstveni narod drži u uvjerenju da opasnost neprestano dolazi od komšija, prije svega Srba, zatim Hrvata, a onda i svih ostalih. Decenijama ga tjerate da hoda savijene glave. Umjesto dogovora, nude se nova upozorenja na navodno neizbježan sukob, glumeći univerzalne. Takva retorika održava nepovjerenje i ostavlja budućim generacijama strahove koji se teško prevazilaze. Teze da Izrael želi da uništi sve Arape, a da Bošnjacima na ovim prostorima prijeti ista sudbina, predstavljaju teške optužbe. Ko čitavim narodima pripisuje namjeru uništenja drugih, mora odgovarati za svoje riječi. Nudimo dogovor, odbijate ga. Nudimo da suvereno vladate na prostoru gdje ste većina, to smatrate Gazom. I to je vaše pravo. Ali je krajnje nehumano zloupotrebljavati palestinski narod u Gazi zarad jeftine propagande. Mi smo svoji, nećemo da budemo kao vi. Znamo ko smo u posljednjih deset generacija. A vaše je pravo da u jednoj muslimanskoj porodici imate da su se četiri generacije izjašnjavale različito. Svako ima pravo da određuje sopstveni identitet, ali niko nema pravo da svoj politički i nacionalni program gradi na predstavljanju srpskog naroda kao trajne opasnosti, što već decenijama pokušavaju. To što radite muslimanima koji su postali Bošnjaci je već vaš problem, ali mi ne pristajemo na ulogu krivaca za stanje svijesti bilo koje druge nacije. Bošnjaci muslimani su dobar narod, jake vjere, ali su političari koji ga predstavljaju protagonisti šovinizma koji prevazilazi sve na ovim prostorima. Republika Srpska opredijeljena je za trajni mir i napredak. Ne krijemo da želimo napredak srpskog naroda i snažnu, stabilnu i uspješnu Srpsku. To pravo pripada i svim drugim narodima. Nismo prijetnja nikome i ne prihvatamo da nam se tuđe optužbe nameću kao dokaz sopstvenih namjera. Svjesni smo da možemo napredovati samo u sigurnom okruženju i to je naše trajno opredjeljenje. Znam da su bošnjački političari nesposobni i bez talenta, ali se nadam da nisu glupi. Da će prihvatiti moguće jer mi nikada nećemo pristati na nemoguće. Nećemo pristati da budemo podanici. Jednako nećemo prihvatiti da budemo dežurni neprijatelj u tuđim političkim i nacionalnim igrama. Jer, ko nema šta da ponudi za budućnost, najlakše vlada strahom od nje. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 2, 2026

Prema Dodikovim riječima, teze da Izrael želi da uništi sve Arape, a da Bošnjacima na ovim prostorima prijeti ista sudbina, predstavljaju teške optužbe.

"Ko čitavim narodima pripisuje namjeru uništenja drugih, mora odgovarati za svoje riječi. Nudimo dogovor, odbijate ga. Nudimo da suvereno vladate na prostoru gdje ste većina, to smatrate Gazom. I to je vaše pravo. Ali je krajnje nehumano zloupotrebljavati palestinski narod u Gazi zarad jeftine propagande", poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da srpski narod zna ko je u posljednjih deset generacija dok su se u jednoj muslimanskoj porodici četiri generacije izjašnjavale različito.

"Svako ima pravo da određuje sopstveni identitet, ali niko nema pravo da svoj politički i nacionalni program gradi na predstavljanju srpskog naroda kao trajne opasnosti, što već decenijama pokušavaju. To što radite muslimanima koji su postali Bošnjaci je već vaš problem, ali mi ne pristajemo na ulogu krivaca za stanje svijesti bilo koje druge nacije", napisao je Dodik na "Iksu".

Dodik je naveo da su Bošnjaci muslimani dobar narod, jake vjere, ali da su političari koji ga predstavljaju protagonisti šovinizma koji prevazilazi sve na ovim prostorima.

On je poručio da je Republika Srpska opredijeljena za trajni mir i napredak, te da ne krije da želi napredak srpskog naroda i snažnu, stabilnu i uspješnu Srpsku.

"To pravo pripada i svim drugim narodima. Nismo prijetnja nikome i ne prihvatamo da nam se tuđe optužbe nameću kao dokaz sopstvenih namjera", dodao je on.

On ja naveo da je srpski narod svjestan da može napredovati samo u sigurnom okruženju i da je to njegovo trajno opredjeljenje.

"Znam da su bošnjački političari nesposobni i bez talenta, ali se nadam da nisu glupi. Da će prihvatiti moguće jer mi nikada nećemo pristati na nemoguće. Nećemo pristati da budemo podanici. Jednako nećemo prihvatiti da budemo dežurni neprijatelj u tuđim političkim i nacionalnim igrama. Jer, ko nema šta da ponudi za budućnost, najlakše vlada strahom od nje", zaključio je Dodik.