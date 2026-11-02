Posljednji ispraćaj četvoro italijanskih vojnika poginulih u BiH

Na Međunarodnom aerodromu Tuzla sve je spremno za posljednji ispraćaj četvoro pripadnika italijanskog kontingenta EUFOR-ove misije Altea, koji su poginuli 29. oktobra u padu helikoptera na području Gorica kod Brčkog.

Na ispraćaj su stigli generali italijanske vojske i Oružanih snaga BiH, a prisutan je i veliki broj italijanskih vojnika koji će odati počast poginulim kolegama.

Italijanski vojnici na Aerodromu Tuzla

Ispraćaju će prisustvovati i članovi porodica stradalih vojnika, koji od petka borave u Bosni i Hercegovini, gdje su doputovali italijanskim vojnim avionom.

Tijela poginulih vojnika biće prevezena u Italiju.

Prethodno su danas, 2. novembra, ispred Gradske mrtvačnice u Brčkom, uz postrojavanje počasnog voda Policije Brčko distrikta BiH, ispraćeni kovčezi sa tijelima stradalih pripadnika EUFOR-a.

Ispraćaj kovčega sa tijelima stradalih pripadnika EUFOR-a

Ispraćaju su prisustvovali šef Policije Brčko distrikta BiH Goran Pisić sa saradnicima, gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, zamjenik predsjednika Skupštine Brčko distrikta Ivica Filipović, ambasador Italije u BiH Sara Eti Kastelani, kao i komandant EUFOR-a u BiH, general-major Mauricio Fronda.

Nakon odavanja počasti poginulim vojnicima, povorka sa njihovim posmrtnim ostacima uputila se prema Međunarodnom aerodromu Tuzla, odakle je planiran transport u Italiju.