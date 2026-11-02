SAD, Rusija i Kina saglasne: OHR-u isteklo vrijeme, treba da bude zatvoren

Argumenti i moć zagovornika opstanka OHR-a sve su slabiji, ocjena je analitičara. Strani intervencionizam u BiH je 2021. godine izašao iz uspostavljenog pravnog okvira i srušio ga, stav je Dragana Dakića. Rusija, Kina, ali sada i SAD, navodi Dakić, pokazuju jedinstven stav da odgovornost i suverenitet mora da pređu na domaće institucije i lidere kao jedini uslov za razvoj demokratije.

"I SAD i Rusija i Kina su za nešto što se zove suverenizacija igrača, odnosno domaćih lidera u BiH, a ovi drugi koji zagovaraju ostanak OHR-a, kao što je Velika Britanija koja je dala snažnu političku podršku OHR-u kao i države EU i EU uopšte zapravo predstavljaju refleksije jednog minulog vremena, to se naziva prošli globalni konstitucionalizam", rekao je Dragan Dakić, savjetnik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske za međunarodno pravo.

Većina globalne zajednice podržava stav da odlučivanje u BiH mora da bude u rukama legitimno izabranih domaćih predstavnika, a ne nelegalnih stranih kancelarija, ocjena je i Marka Romića. Podsjeća i da je Evropska unija kroz svojih 14 prioriteta zahtijevala gašenje OHR-a.

Republika Srpska "Tri najveće sile poručile da je OHR-u isteklo vrijeme"

"Sasvim je licemjerno govoriti da EU sa jedne strane podržava OHR, kad su sami u svojim prioritetima insistirali na tome da nesaglasno je sa evropskim putem da BiH ima nešto što se zove OHR", rekao je Marko Romić, generalni sekretar Predsjednika Republike Srpske,

Sjednica Savjeta bezbjednosti predstavlja jednu od ključnih prekretnica i put kuda i kako treba da se razvija BiH postavljena na svoje unutrašnje temelje, poruka je Miloša Šolaje.

"Sjedinjene Države nisu odustale od svog stava da se više neće miješati u unutrašnju izgradnju država, da će to prepustiti lokalnim institucijama i tako su nastupili, kao što se isto tako pretpostavljalo da će Rusija podržati izvještaj Vlade Republike Srpske, sve se svodi otprilike na zajednički stav, treba visoki predstavnik da napusti ovu zemlju", rekao je Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih nauka UNIBL.

Promjena administracije u Bijeloj kući i intenzivna diplomatska aktivnost Republike Srpske dovele su do pozitivnog geopolitičkog trenda, ocjena je Aleksandra Pavića.

"Najveća prepreka zatvaranju OHR-a je što Francuska i Velika Britanija bi i dalje bile protiv toga i to je glavna kočnica tu, ali ako dođe do promjene vlasti u Francuskoj i Ujedinjenog kraljevstva tu onda možda može da se očekuje neka promjena u ne tako dalekoj budućnosti", rekao je Aleksandar Pavić, politikolog.

Očuvanje mira, zaštita nadležnosti i dogovor domaćih predstavnika opredijeljenost je Republike Srpske, kažu njeni zvaničnici. U međunarodnim krugovima sve je jasnije, Kancelarija visokog predstavnika je samo prepreka, a ne čuvar BiH.