Si Đinping ponudio pomoć u rješavanju izazova na Bliskom istoku

Kineski predsjednik Si Đinping ponudio je danas pomoć u rješavanju izazova na Bliskom istoku i obezbjeđivanju sigurnog prolaza za brodove kroz Ormuski moreuz.

Ponuda je izneta tokom posete omanskog sultana Pekingu, u trenutku kada se obe zemlje suočavaju sa posljedicama američkog rata protiv Irana, prenela je agencija Blumberg.

"Zalivski region na Bliskom istoku ne bi smio da postane poprište rivalstva velikih sila ili geopolitičke konfrontacije", izjavio je Si tokom sastanka sa omanskim sultanom Hajtamom bin Tarikom u Pekingu, javila je Sinhua.

Si je dodao da je Kina spremna da ponudi ideje i rešenja za prevazilaženje bezbednosnih problema u tom regionu.

U zajedničkom saopštenju, koje je prenijelo kinesko Ministarstvo spoljnih poslova, navodi se da je potrebno uspostaviti normalnu i bezbjednu plovidbu kroz Ormuski moreuz.

Ova prva posjeta šefa države Omana, od uspostavljanja diplomatskih odnosa sultanata sa Kinom 1978. godine, dogodila se u vrijeme pojačanih regionalnih tenzija.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi SAD mogle da nastave sa napadima na Iran nakon srednjoročnih izbora koji se održavaju u utorak.

Eventualni povratak sukobima pogodio bi Oman, koji pokušava da postigne dogovor sa svojim susjedom o plovidbi kroz Ormuski moreuz, kao i Kinu, koja je pre rata kupuvala oko 90 odsto iranskog izvoza nafte, prenosi Blumberg.

Iako se čini da se izvoz energenata iz Persijskog zaliva poslednjih mjeseci oporavio, dotok iranske sirove nafte, koju su koristile pojedine privatne kineske rafinerije, gotovo je potpuno presušio. Razlog za to je američka pomorska blokada, čiji je cilj da izvrši pritisak na Teheran i primora ga na povratak za pregovarački sto.

Tokom sastanka, Si je pozvao na dublju energetsku saradnju i čvršće veze u oblasti trgovine, investicija i vještačke inteligencije.

Vanredni profesor političkih nauka na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru, Dža Jan Čong, izjavio je da zabrinutost za regionalnu bezbjednost i pouzdanost američkih obaveza podstiču zalivske države da razmotre bliže odnose sa Kinom.

"Peking već neko vrijeme nastoji da unapredi svoje veze u regionu Zaliva. Potreba da se obezbijedi pristup energentima, u uslovima trajne nestabilnosti oko moreuza Ormuz, daje dodatni podsticaj Pekingu da učvrsti svoje veze u tom regionu", rekao je Čong.

Kina će početkom novembra uputiti svog specijalnog izaslanika za pitanja Bliskog istoka u Iran, Oman i Saudijsku Arabiju, izjavila je danas na redovnom brifingu za novinare portparolka Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning.