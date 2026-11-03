Dijete preminulo od malih boginja, to se nije desilo 30 godina

Dijete iz ruralnog dijela severnog Njujorka preminulo je od malih boginja, što je prvi smrtni slučaj od posljedica te bolesti u toj saveznoj državi u posljednjih 30 godina, saopštili su danas zvaničnici.

Dijete je preminulo u okrugu Luis, oko 150 kilometara severno od Sirakjusa, kazala je guvernerka Njujorka Keti Hokul, prenio je AP.

Sjedinjene Američke Države su 2000. godine zaustavile širenje malih boginja unutar zemlje zahvaljujući visokoj stopi vakcinacije.

Međutim, posljednjih godina stopa vakcinisanosti pala je ispod 95 odsto, nivoa koji je neophodan za sprečavanje širenja te virusne bolesti.

Hokul je kazala da je smrt djeteta "poražavajući podsjetnik na to šta je u pitanju kada Vašington svjesno poništava decenije napretka u zaštiti Amerikanaca od bolesti koje mogu da se spriječe".

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) potvrdili su tri smrtna slučaja povezana sa malim boginjama u SAD ove godine, dok državne zdravstvene službe prijavljuju veći broj.

Zdravstveni zvaničnici u Pensilvaniji prijavili su pet smrtnih slučajeva, a istražuju i mogući šesti.

Početkom oktobra, Hokul je proglasila vanredno stanje zbog pojave malih boginja u susjednim državama i ruralnim dijelovima Njujorka.

Tom uredbom proširen je krug osoba ovlašćenih za davanje vakcina protiv malih boginja, uključujući bolničare i babice, dok je medicinskim sestrama i tehničarima omogućeno da, zajedno sa ljekarima, izdaju naloge za testiranje.