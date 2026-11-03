Nestašica gasa u Evropi bez dogovora Amerike i Irana

Međunarodna agencija za energetiku /IEA/ upozorila je da bi Evropa mogla da se suoči sa nestašicom gasa ove zime ukoliko predsjednik SAD Donald Tramp ne uspije da postigne sporazum sa Iranom o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Nivo gasa u skladištima mogao bi da padne ispod 10 odsto radnog kapaciteta do aprila 2027. godine ako Ormuski moreuz ostane zatvoren, a Evropa bude izložena hladnijim uslovima od prosjeka, naveli su iz IEA u kvartalnom izvještaju o gasu.

Evropsko tržište bilo bi posebno izloženo u slučaju hladnih perioda i drugih poremećaja u snabdijevanju, jer brzina kojom se gas isporučuje iz skladišta domaćinstvima obično opada kada rezerve padnu ispod 30 odsto kapaciteta.

Iz IEA navode da su nivoi napunjenosti skladišta gasa najniži od 2013. godine, piše "Indipendent", prenosi Srna.