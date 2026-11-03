Hakeri ponovo napali frižidere, ovaj put u grčkoj mesnici

Mesnica u atinskoj četvrti Kifisija bila je meta hakerskog napada tokom kojeg su napadači daljinski preuzeli kontrolu nad rashladnim sistemom.

Prema pisanju grčkih medija, temperaturu u hladnjacima podesili su na čak 150 stepeni Celzijusovih.

Vlasnik mesnice Giorgos Boumpas izjavio je da su zaposleni problem primijetili u ranim jutarnjim časovima, po dolasku na posao. U početku su posumnjali na kvar opreme i pozvali servisera, ali je tehničar nakon pregleda utvrdio da je riječ o hakerskom napadu.

Vlasnik je naknadno pojasnio da se hladnjaci nisu stvarno zagrijali na 150 stepeni, već da je ta vrijednost bila postavljena u sistemu. Stvarna temperatura porasla je na oko 17 stepeni, prenosi grčki portal Zougla.

Preuzeli kontrolu nad rashladnim sistemom

„Postavili su hladnjake na 150 stepeni Celzijusovih. Nismo mogli ručno da intervenišemo jer nismo imali pristup sistemu“, rekao je Boumpas.

Dodao je da je tehničaru bilo potrebno oko dva časa da ponovo uspostavi kontrolu nad uređajima.

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Prema riječima vlasnika, serviser ga je obavijestio da su slični incidenti zabilježeni u još dva poslovna objekta na tom području. Boumpas je naveo da su pogođeni objekti, uključujući i njegovu mesnicu, koristili usluge iste spoljne kompanije za održavanje i zaštitu rashladnih sistema.

Istaknuo je da stariji rashladni uređaji sa klasičnim motorima nisu bili zahvaćeni napadom. Meta su bili isključivo noviji modeli opremljeni bežičnom mrežnom vezom.

Nakon incidenta, mesnica je isključila Wi-Fi vezu, dok je serviser zadužen za pronalaženje trajnog rješenja za zaštitu sistema.

Slični napadi već pogodili trgovine širom Evrope

Ovo nije prvi takav slučaj. U oktobru su hakeri preuzeli kontrolu nad rashladnim sistemima u stotinama francuskih supermarketa, zbog čega su se pokvarile velike količine hrane.

Početkom novembra slični incidenti zabilježeni su u Belgiji, Luksemburgu, Švedskoj, Irskoj, Holandiji, Estoniji i Finskoj. U pojedinim trgovinama temperatura je bila podešena na čak 50 stepeni.

Savremeni rashladni sistemi često su povezani na internet, što omogućava njihovo daljinsko održavanje i upravljanje. Ukoliko hakeri iskoriste bezbjednosne propuste, mogu da promijene postavke uređaja ili aktiviraju funkciju prisilnog odmrzavanja, zbog čega hladnjaci prestaju pravilno da rashlađuju.

U Francuskoj su otkrivene ranjivosti u softveru za upravljanje rashladnim uređajima, a dio pogođene opreme koristio je zastarjele verzije programa.

Za sada nije poznato da li je napad na mesnicu u Atini povezan sa ranijim incidentima.

(Indeks)