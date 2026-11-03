Jak zemljotres pogodio Krit

Zemljotres magnitude 4.3 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 3. novembra 2026 u 12:03 časova, na području ostrva Krit u Grčkoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 150 kilometara jugoistočno od Herakliona.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

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Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.