Kampanji "Nemoj me zaboraviti" priključilo se 25 domova zdravlja u BiH

Kampanji „Nemoj me zaboraviti” kompanije Hemofarm, koja je usmjerena na podizanje svijesti o demenciji, pridružilo se 25 domova zdravlja širom BiH.

Sistematski skrining građani mogu obaviti u domovima zdravlja Banjaluka, Sarajevo, Mostar, Tuzla, Zenica, Bijeljina, Prijedor, Doboj, Zvornik, Brčko, Gradiška, Trebinje, Modriča, Foča, Istočno Sarajevo, Čelinac i Laktaši.

Nemoj me zaboraviti

„Zahvalni smo zdravstvenim ustanovama što su prepoznali važnost problema i što će u narednim mjesecima, kroz anketiranje i odgovarajuću procjenu pacijenata, raditi na ranom otkrivanju demencije. Skrining nije postavljanje dijagnoze, ali predstavlja važan prvi korak ka razumijevanju tegoba i planiranju daljih pregleda. Pravovremeno prepoznavanje prvih znakova i simptoma od presudne je važnosti, jer rano djelovanje može napraviti značajnu razliku. Demencija ne pogađa samo pojedinca, ona mijenja i svakodnevicu cijele porodice. Ukoliko kod sebe ili bližnjeg primijetite učestalu zaboravnost, ponavljanje istih pitanja, poteškoće u pronalaženju riječi ili otežano snalaženje u poznatom okruženju obratite se ljekaru i potražite stručni savjet.“, rekao je Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.

Nemoj me zaboraviti

Domovi zdravlja prva su adresa na kojoj počinje pravovremena zaštita kognitivnog zdravlja. Porodični ljekari koriste kratke testove kojima procjenjuju pamćenje i druge kognitivne funkcije kako bi na vrijeme uočili moguće smetnje i, ukoliko je potrebno, uputili pacijente na dodatnu neurološku ili psihijatrijsku procjenu.

Stručnjaci naglašavaju da demencija nije normalna faza starenja, već skup simptoma koji utiču na pamćenje, razmišljanje, govor, orijentaciju, raspoloženje i sposobnost samostalnog obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Zbog toga kampanja „Nemoj me zaboraviti” poziva građane da ne zanemaruju učestalo zaboravljanje, poteškoće u obavljanju ranije poznatih aktivnosti, probleme sa snalaženjem u vremenu i prostoru, promjene raspoloženja ili povlačenje iz porodičnog i društvenog života, već da se obrate porodičnom ljekaru.

Više o demenciji možete pronaći na www.nemojmezaboraviti.ba