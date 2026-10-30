Kafa steže žučnu kesu, evo kada treba da pazite

Šoljica omiljenog napitka kod mnogih izaziva snažno stezanje žučne kese, čak i kada je riječ o kafi bez kofeina, pokazali su rezultati brojnih istraživanja.

Ipak, dok za zdrave ljude to uglavnom ne predstavlja nikakav problem, a velike studije je čak povezuju sa manjim rizikom od nastanka kamenja, oprez je prijeko potreban onima koji ovaj zdravstveni problem već imaju.

Žučna kesa ima ulogu da skladišti žuč koju proizvodi jetra i ispušta je u crijeva kada je to neophodno za varenje masti. Glavni signal za ovo lučenje daje hormon holecistokinin, a upravo kafa podstiče njegovo oslobađanje.

Studija objavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition pokazala je da se nakon obične kafe žučna kesa kod zdravih ispitanika stegla u prosjeku za 33 odsto, nakon kafe bez kofeina za 29 odsto, dok je nakon unosa slanog rastvora to iznosilo samo 10 odsto. Autori su zaključili da za ovaj efekat nije zaslužan samo kofein, već i drugi sastojci.

Pregledni radovi objašnjavaju da upravo ovo grčenje i stezanje može biti razlog zašto osobe koje imaju kamen u žučnoj kesi i osjećaju tegobe instinktivno izbjegavaju kafu. Ipak, stručnjaci naglašavaju da kafa nije jedini niti najjači okrivljeni – masna emulzija i polumasno mlijeko izazivaju još jače kontrakcije.

Kod zdravih ljudi kafa može imati zaštitni efekat

S druge strane, obimne naučne studije ne povezuju kafu sa povećanim rizikom od nastanka kamenja, već upravo suprotno – sa manjim rizikom od pojave simptoma. Istraživanje sprovedeno u Danskoj na više od 104.000 ispitanika pokazalo je da su osobe koje su pile više od šest šoljica kafe dnevno imale 23 odsto manji rizik od pojave žučnih tegoba u poređenju sa onima koji uopšte nisu konzumirali ovaj napitak. Slične rezultate potvrdile su i opsežne genetske analize.

Iako kafa nije uzročnik nastanka kamena u žučnoj kesi, a glavni faktori rizika ostaju gojaznost, dijabetes tipa 2 i pušenje, stručnjaci apeluju: osobe kojima je već dijagnostikovan kamen u žuči, kao i one koje nakon kafe osjećaju bol u gornjem dijelu stomaka, obavezno treba da se posavjetuju sa ljekarom, prenosi B92.