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Vozači u Srpskoj i dalje voze na ljetnim gumama, otkriveni i drugi nedostaci

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03.11.2026 14:26

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У бесплатној провјери техничке исправности возила у Приједору најчешћи уочени недостаци су у вези са кочионом течношћу и свјетлима, а примјетно је и да возачи задржавају љетне гуме након 1. новембра, изјавио је данас у Приједору Предраг Ликокур из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Foto: Srna

U besplatnoj provjeri tehničke ispravnosti vozila u Prijedoru najčešći uočeni nedostaci su u vezi sa kočionom tečnošću i svjetlima, a primjetno je i da vozači zadržavaju ljetne gume nakon 1. novembra, izjavio je danas u Prijedoru Predrag Likokur iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Likokur je izjavio Srni da besplatni mini-tehnički pregled podrazumijeva vizuelni pregled i provjeru nivoa kočionog ulja, rashladne tečnosti, svjetlosno-signalnih uređaja, plinske instalacije, kao i stanja akumulatora i pneumatika.

"Vozačima ukazujemo šta je potrebno da svoje vozilo što kvalitetnije pripreme za vožnju u zimskim uslovima", rekao je Likokur.

On je naveo da je kampanja "Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima" počela 30. oktobra i do 20. novembra biće realizovana u 25 lokalnih zajednica Srpske, a danas u Novom Gradu i Prijedoru.

Kampanja se realizuje u saradnji sa ministarstvima saobraćaja i veza i unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Srpske, auto-moto društvima, jedinicama lokalne samouprave i kompanijom "Optima"

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Auto-moto savez Republike Srpske

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Tehnički pregled automobila

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