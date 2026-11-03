Velika promjena na auto-putu u BiH: Putarinu od sutra ne možete platiti gotovinom

Od srijede, 4. novembra, na auto-putu A1 u FBiH uvode se promjene u načinu naplate putarine na četiri naplatna mjesta, a istog dana u saobraćaj će biti puštena i nova dionica auto-puta Zenica sjever – Žepče, duga približno 20 kilometara.

Kako je saopšteno iz JP Autoceste FBiH, promjene se odnose na naplatna mjesta Usora, Tešanj, Zenica sjever i Svilaj, pri čemu će na pojedinim lokacijama plaćanje cestarine biti moguće isključivo putem ACC TAG uređaja.

Nova dionica auto-puta od 4. novembra

Novoizgrađena dionica auto-puta na Koridoru 5c, Zenica sjever – Žepče, u dužini od približno 20 kilometara, biće puštena u saobraćaj u srijedu, 4. novembra, tokom dana.

Otvaranjem nove dionice uspostavlja se privremeni tehničko-operativni režim naplate putarine.

Novoizgrađeno naplatno mjesto Žepče preuzima funkciju čeone naplatne stanice, dok će naplatno mjesto Zenica sjever zadržati funkciju bočnog naplatnog mjesta unutar zatvorenog sistema naplate.

Putarina će se obračunavati prema važećim tarifama i cijenama po kilometru za auto-putu A1, uz primjenu odgovarajuće obračunske udaljenosti nove dionice za sve kategorije vozila.

Usora, Tešanj i Zenica sjever: Plaćanje samo ACC TAG uređajem

Od 4. novembra 2026. godine na naplatnim mjestima Usora, Tešanj i Zenica sjever uvodi se isključivo elektronička naplata putarine putem ACC TAG uređaja.

To znači da na ovim naplatnim mjestima više neće biti moguće plaćati putarinu gotovinom ni bankovnim karticama.

Naplata će se obavljati isključivo korištenjem ACC TAG uređaja.

Svilaj: Novi režim naplate tokom noći

Na naplatnom mjestu Svilaj od 4. novembra uvodi se privremeni noćni režim naplate putarine, koji će vrijediti od 22:00 do 6:00 sati.

Tokom tog perioda obustavlja se redovna ručna naplata, a vozačima će biti dostupne posebno označene trake:

“Only ACC TAG” – za korisnike ACC TAG uređaja

“ONLY BANK CARD” – za korisnike bankovnih kartica

Iz JP Autoceste FBiH pozvali su korisnike auto-puta A1 da obrate pozornost na navedene promjene te prilagode svoja putovanja novom režimu naplate putarine.