Sutra obilježavamo Sedam spavača

Zaspali su bježeći od progona, a kada su otvorili oči, svijet koji su poznavali više nije postojao.

Prema hrišćanskom predanju, sedmorica mladića iz Efesa probudila su se poslije gotovo dva vijeka, u gradu u kojem se vjera, zbog koje su bili osuđeni na smrt, sada slobodno ispovijedala.

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Srpska pravoslavna crkva i vjernici u srijedu, 4. novembra, obilježavaju spomen na Svetih sedam mučenika Efeskih, poznatih i kao Sedam spavača ili Sedam otroka efeskih. Istog dana proslavlja se i Sveti ravnoapostolni Averkije Jerapoljski.

Odbili su da se odreknu vjere

Predanje o sedmorici mladića vezuje se za vrijeme rimskog cara Dekija i progona hrišćana u trećem vijeku. Maksimilijan, Jamvlih, Martinijan, Jovan, Dionisije, Ekzakustodijan i Antonin bili su mladi vojnici iz uglednih efeskih porodica.

Kada je od njih zatraženo da prinesu žrtve paganskim bogovima, ostali su vjerni hrišćanstvu. Sklonili su se u pećinu na brdu Ohlon, nedaleko od Efesa, gdje su se molili i pripremali za stradanje.

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Car je, saznavši gdje se nalaze, naredio da ulaz bude zazidan. Prema crkvenom predanju, mladiće je tada obuzeo čudesan san, dok su dvojica potajnih hrišćana sačuvala zapis o njihovim imenima i sudbini.

Stari novac otkrio je da je prošlo mnogo godina

Kada je pećina kasnije otvorena, u vrijeme cara Teodosija Mlađeg, mladići su se, prema predanju, probudili misleći da su kratko spavali.

Jamvlih je otišao u grad po hljeb. Međutim, na gradskim vratima ugledao je krst, a na ulicama čuo ljude kako slobodno govore o Hristu. Zbunjenost je postala još veća kada je pokušao da plati novcem iz vremena cara Dekija.

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Upravo su stare kovanice izazvale sumnju trgovaca i dovele do otkrivanja pećine i priče o sedmorici mladića. U različitim verzijama predanja trajanje njihovog sna navodi se drugačije, ali je poruka ista: njihovo buđenje predstavlja svjedočanstvo vjere u vaskrsenje.

Zašto ih vjernici povezuju sa mirnim snom?

Sedam spavača imaju posebno mjesto i u molitvenoj tradiciji. U Velikom trebniku postoji molitva koja ih pominje, namijenjena bolesnima koji ne mogu da spavaju.

Zbog toga se njihov spomen povezuje sa molitvom za spokoj, odmor i utjehu onima koje muče nemir i besane noći.

Vjernici praznik mogu da posvete molitvi, odlasku na bogosluženje i pažnji prema bližnjima, posebno onima koji prolaze kroz težak period. Smisao praznika je u sjećanju na istrajnost sedmorice mladića i nadu koju njihovo predanje prenosi.

Njihov spomen obilježava se dva puta godišnje

Pored 4. novembra, Sedmorica efeskih mladića imaju spomen i 17. avgusta, odnosno 4. avgusta po julijanskom kalendaru.

Različite crkvene tradicije ova dva datuma povezuju sa njihovim usnućem i čudesnim buđenjem.

(Ona)