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Preminuo Goran Sivac

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03.11.2026 20:28

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У Београду је у 66. години након дуге и тешке болести преминуо Горан Сивац, поручник Војске Републике Српске.
Foto: RTRS

U Beogradu je u 66. godini nakon duge i teške bolesti preminuo Goran Sivac, poručnik Vojske Republike Srpske.

U Odbrambeno otadžbinskom ratu učestvovao je od prvog dana kao komandir tenkovske čete II batoljna Prve oklopne brigade.

Svoj ratni put počeo je još u Zapadnoj Slavoniji, a poseban doprinos dao je u operaciji "Koridor", kada je sa svojim saborcima prvi izašao na rijeku Savu.

Tokom rata Sivac je ranjavan dva puta.

Mjesto i datum sahrane jednog od junaka Odbrambeno otadžbinskog rata biće naknadno objavljeno.

(RTRS)

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preminuo

Goran Sivac

Vojska Republike Srpske

Komentari (2)

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