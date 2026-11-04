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Velike kolone ispred vulkanizerskih radnji

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04.11.2026 19:48

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Мијењање гума у вулканизерској радњи
Foto: ATV

Kolonu auta možete svakodnevno vidjeti ispred vulkanizerskih radnji u Istočnom Sarajevu, prvi kupci stignu prije sedam ujutru, i čekaju par sati. I tako već više od mjesec dana.

Kolonu auta možete svakodnevno vidjeti ispred vulkanizerskih radnji u Istočnom Sarajevu, prvi kupci stignu prije sedam ujutru, i čekaju par sati. I tako već više od mjesec dana.

Iako je rok bio 1. novembar, još uvijek veliki broj vozača nije spreman za zimu.

"Obzirom da imamo dosta firmi na održavanju, privatna lica koja uzimaju gume, čeka se i po par sati. Velika je gužva pa skoro mjesec i po dana. Mjesec i po dana traje ova kolona. Traje ova gužva već sigurno mjesec i po dana i trajaće sigurno još mjesec. Ne čeka se zadnji dan, ovde je podneblje takvo da ljudi moraju biti spremni za zimske gume u svakom momentu", rekao je Nikola Popović, vulkanizer

Posljednjih godina, pored evropskih proizvođača, na tržištu se mogu naći i gume iz Kine. Često jeftiniji izbor.

"Sve zavisi od vozila koje voze, 99% posla koji imamo ovdje je jeftinija varijanta nekih guma, ali ide i ovo ostalo, ima dosta nekih guma brendiranih kako mi kažemo, od Mišelina, Kontinentala. Kineska varijanta je najviše zastupljena ovde na našem tržištu", dodaje Popović.

Novac je često razlog zbog čega se čeka posljednji trenutak za zamjenu guma.

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"Svake godine ih mijenjam, moram pred zimu, samo što su velike gužve ne možeš doći na red, ali eto uzeću ovde pa ću otići na neko drugo mjesto i zamijeniti"

"Jeftinije, jeftinije, Savine su 150 i nešto, ove su 99, mogu jednu zimu."

"Od sedam i 15 evo jutros čekam, smrzla se."

"Čekam, čekam od 7 i 15. Ima pet dana eto, nisam imao pare eto. Ove kineske, jeftino auto, jeftine i gume", kažu građani.

Neki ni za jeftine ove godine nemaju.

"Nisam, pravo da vam govorim jer nema se, nemam para da zamijenim to, da zamijenim te gume. Znam vidim kolike su kazne, to su jake kazne", kaže Rašiki Skender.

Dobre zimske gume osim što su zakonska obaveza, doprinose i sigurnosti u saobraćaju. Da to vozači ozbiljno shvataju najbolje potvrđuju ovi prizori.

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Tagovi :

zimske gume

vulkanizer

Istočno Sarajevo

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