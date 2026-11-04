Sutra stiže promjena vremena: Poznato kada se očekuje razvedravanje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutro će biti oblačno, ponegdje sa maglom, dok se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje sa sjevera, uz sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu će tokom cijelog dana preovladavati pretežno sunčano i toplije vrijeme.

Iz RHMZ-a navode da postepeno jača uticaj anticiklona sa sjevera, te da je u prizemlju polje pritiska iznad normale.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, dok se u Hercegovini očekuje umjerena, povremeno i jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od tri do devet stepeni Celzijusovih, a u višim predjelima oko jedan stepen.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od sedam do 12 stepeni, na jugu do 17, a u višim predjelima oko četiri stepena Celzijusova.