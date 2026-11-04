U Srpskoj nema vakcina protiv kovida, niti planova za nabavku novih

Svijet je sa zebnjom iščekivao vijest o pronalasku vakcine protiv virusa korona. Šest godina kasnije, gotovo da ih nema u ponudi. Već duže vrijeme vakcine protiv virusa korona nisu dostupne u Republici Srpskoj, ne postoji ni utvrđene procedure niti planovi za njihovu nabavku, kažu za ATV u Institutu ja javno zdravstvo.

Istovremeno, vakcinacija protiv sezonskog gripa trebalo bi da počne tokom novembra, ali tačan datum još nije poznat.

Kako je za ATV pojasnila epidemiolog Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske dr Tina Mećava, epidemiološka situacija trenutno je stabilna i nije zabilježeno povećanje broja oboljelih od gripa.

Institut nastavlja da prati kretanje gripa, virusa korona i respiratornog sincicijskog virusa (RSV), ali zasad nema dovoljno podataka da bi se utvrdilo koji tipovi i podtipovi virusa gripa cirkulišu u Srpskoj, niti koji je među njima dominantan.

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Prema podacima Instituta, tokom 43. epidemiološke sedmice registrovan je jedan slučaj infekcije virusom SARS-CoV-2. Na osnovu trenutno dostupnih podataka, nije zabilježen porast broja oboljelih u odnosu na isti period prošle godine.

S druge strane, prema najnovijem izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije za 42. epidemiološku sedmicu, na globalnom nivou dominirali su virusi gripa tipa A, dok je u područjima sa povećanom aktivnošću registrovana cirkulacija podtipova A (H1).

Vakcinacija protiv gripa tokom novembra

Iz Instituta navode da je početak vakcinacije protiv sezonskog gripa planiran tokom novembra, a da će stanovništvo o tačnom datumu biti blagovremeno obaviješteno.

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Prije početka imunizacije, naručene količine vakcina biće distribuisane zdravstvenim ustanovama.

Ove sezone predviđen je prelazak sa četvorovalentne na trovalentnu vakcinu protiv gripa, ali iz Instituta objašnjavaju da to ne znači automatski i slabiju zaštitu.

Naime, četvorovalentna vakcina sadržavala je dva soja virusa influence A i dva soja influence B, dok trovalentna vakcina obuhvata dva soja influence A i jedan soj influence B.

Iz sastava je izostavljena linija B/Yamagata, za koju već duži niz godina nije potvrđena prirodna cirkulacija.

"Prelazak sa četvorovalentne na trovalentnu vakcinu sam po sebi ne znači da će zaštita biti slabija“, objasnila je Mećava.

Kako ističe, efikasnost vakcine zavisi prvenstveno od podudarnosti sojeva koje ona sadrži sa virusima koji cirkulišu među stanovništvom, ali i od uzrasta i zdravstvenog stanja vakcinisanih osoba.

Iz Instituta poručuju da se epidemiološki nadzor nastavlja na teritoriji cijele Republike Srpske.