Žena spašena iz rijeke Bosne, prevezena u bolnicu

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Policijski službenici jutros su iz rijeke Bosne u Zenici izvukli ženu rođenu 1978. godine. Bila je živa i prevezena je u Kantonalnu bolnicu Zenica, potvrđeno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.
Događaj je zabilježen oko 7.15 sati u blizini mosta koji povezuje naselja Lukovo Polje i Raspotočje, nedaleko od zeničke buvlje pijace, potvrđeno je za Kliks.
Iz MUP-a ZDK su potvrdili da je riječ o Zeničanki.
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"Izlaskom na lice mjesta policijski službenici su utvrdili da se radi o ženskoj osobi, rođenoj 1978. godine, iz Zenice, koju su izvukli na obalu, nakon čega je pozvana ekipa Hitne pomoći, koja ju je prevezla u Kantonalnu bolnicu Zenica", naveli su iz policije.
Okolnosti pod kojima se žena našla u rijeci još nisu poznate. Policija nastavlja aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.
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