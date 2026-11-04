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Žena spašena iz rijeke Bosne, prevezena u bolnicu

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04.11.2026 09:30

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Жена спашена из ријеке Босне, превезена у болницу
Foto: Youtube/Ervinslens

Policijski službenici jutros su iz rijeke Bosne u Zenici izvukli ženu rođenu 1978. godine. Bila je živa i prevezena je u Kantonalnu bolnicu Zenica, potvrđeno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Događaj je zabilježen oko 7.15 sati u blizini mosta koji povezuje naselja Lukovo Polje i Raspotočje, nedaleko od zeničke buvlje pijace, potvrđeno je za Kliks.

Iz MUP-a ZDK su potvrdili da je riječ o Zeničanki.

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"Izlaskom na lice mjesta policijski službenici su utvrdili da se radi o ženskoj osobi, rođenoj 1978. godine, iz Zenice, koju su izvukli na obalu, nakon čega je pozvana ekipa Hitne pomoći, koja ju je prevezla u Kantonalnu bolnicu Zenica", naveli su iz policije.

Okolnosti pod kojima se žena našla u rijeci još nisu poznate. Policija nastavlja aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

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Tagovi :

Rijeka Bosna

Zenica

spasavanje

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