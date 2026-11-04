Horoskop za 4. novembar: Jednom znaku stižu lijepe vijesti, a drugi mora da pripazi na novac

Autor:ATV redakcija
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Sredina sedmice donosi priliku da se neke stvari sagledaju iz drugačijeg ugla. Dok će pojedini znakovi biti usmjereni na posao, novac i rješavanje zaostalih obaveza, drugima će u prvom planu biti ljubav, porodični odnosi i važni razgovori.
Evo šta 4. novembar donosi svakom horoskopskom znaku.
Ovan
Ljubav: Moguć je razgovor koji će vam pomoći da riješite nesporazum sa partnerom. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će ih zainteresovati.
Posao: Očekuje vas dosta obaveza, ali i prilika da pokažete koliko vrijedite. Prihvatite savjet osobe kojoj vjerujete.
Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.
Bik
Ljubav: Neko iz prošlosti mogao bi ponovo pokušati da stupi u kontakt sa vama. Zauzeti Bikovi trebalo bi da posvete više pažnje partneru.
Posao: Moguće su povoljne vijesti u vezi sa novcem ili imovinom. Ne odustajte od započetog posla.
Zdravlje: Pripazite na ishranu.
Blizanci
Ljubav: Potrebno vam je više iskrenosti. Ne izbjegavajte razgovor koji već neko vrijeme odlažete.
Posao: Pred vama je dinamičan dan. Moguć je finansijski dobitak, ali budite oprezni prilikom poslovnih dogovora.
Zdravlje: Pripazite na nervozu i pronađite vrijeme za sebe.
Rak
Ljubav: Porodica i bliski ljudi biće vam u prvom planu. Partner očekuje više pažnje, a slobodni Rakovi mogli bi dobiti zanimljivu poruku.
Posao: Ne donosite važne odluke na brzinu. Poslušajte savjet iskusnije osobe.
Zdravlje: Prijaće vam šetnja i boravak na svježem vazduhu.
Lav
Ljubav: Dan je povoljan za druženje i zajedničke planove. Ipak, izbjegavajte rasprave sa partnerom zbog sitnica.
Posao: Otvaraju se nove mogućnosti, a finansijska situacija mogla bi se popraviti. Ne propustite priliku da pokažete inicijativu.
Zdravlje: Potrebno vam je više sna.
Djevica
Ljubav: Neke stvari koje su vas opterećivale konačno bi mogle postati jasnije. Budite iskreni prema sebi i osobi do koje vam je stalo.
Posao: Imate priliku da riješite problem koji vas već dugo usporava. Budite spremni na promjene.
Zdravlje: Obratite pažnju na svakodnevne navike.
Vaga
Ljubav: Moguće su lijepe vijesti od osobe koja ne živi u vašem gradu. Slobodne Vage mogle bi započeti zanimljivo poznanstvo.
Posao: Finansijske prilike se popravljaju, ali izbjegavajte nepotrebne troškove. Ne žurite sa ulaganjima.
Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.
Škorpija
Ljubav: Dan donosi priliku za iskren razgovor. Ne dozvolite da vas strah od reakcije druge strane spriječi da kažete šta osjećate.
Posao: Moguće je da ćete dobiti vijest koju ste dugo čekali. Ipak, provjerite sve detalje prije nego što prihvatite ponudu.
Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.
Strijelac
Ljubav: Potrebno vam je više slobode, ali ne zaboravite na osjećanja partnera. Slobodni Strijelčevi mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja.
Posao: Razmišljate o dugoročnim ciljevima. Dobar je trenutak da napravite plan, ali ne žurite sa velikim promjenama.
Zdravlje: Posvetite više pažnje fizičkoj aktivnosti.
Jarac
Ljubav: Ne dozvolite da poslovne obaveze potisnu privatni život. Partneru je potrebno da osjeti vašu podršku.
Posao: Moguć je priliv novca ili razgovor o novom projektu. Budite oprezni sa riječima i ne ulazite u nepotrebne rasprave.
Zdravlje: Više se odmarajte.
Vodolija
Ljubav: Pred vama su prijatni trenuci. Zauzete Vodolije mogle bi obnoviti bliskost sa partnerom, dok slobodne očekuje zanimljivo poznanstvo.
Posao: Finansijska situacija mogla bi se popraviti. Dobar je dan za razgovore o novim poslovnim mogućnostima.
Zdravlje: Ne zanemarujte signale umora.
Ribe
Ljubav: Bićete osjetljiviji nego inače, pa izbjegavajte donošenje zaključaka na osnovu jedne rečenice. Iskren razgovor može otkloniti sumnje.
Posao: Novi kontakti mogli bi vam donijeti zanimljive ideje. Ne odbacujte ponudu prije nego što je dobro razmislite.
Zdravlje: Prijaće vam mirnije okruženje i više sna.
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