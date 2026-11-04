Horoskop za 4. novembar: Jednom znaku stižu lijepe vijesti, a drugi mora da pripazi na novac

Sredina sedmice donosi priliku da se neke stvari sagledaju iz drugačijeg ugla. Dok će pojedini znakovi biti usmjereni na posao, novac i rješavanje zaostalih obaveza, drugima će u prvom planu biti ljubav, porodični odnosi i važni razgovori.

Evo šta 4. novembar donosi svakom horoskopskom znaku.

Ovan

Ljubav: Moguć je razgovor koji će vam pomoći da riješite nesporazum sa partnerom. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će ih zainteresovati.

Posao: Očekuje vas dosta obaveza, ali i prilika da pokažete koliko vrijedite. Prihvatite savjet osobe kojoj vjerujete.

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

Bik

Ljubav: Neko iz prošlosti mogao bi ponovo pokušati da stupi u kontakt sa vama. Zauzeti Bikovi trebalo bi da posvete više pažnje partneru.

Posao: Moguće su povoljne vijesti u vezi sa novcem ili imovinom. Ne odustajte od započetog posla.

Zdravlje: Pripazite na ishranu.

Blizanci

Ljubav: Potrebno vam je više iskrenosti. Ne izbjegavajte razgovor koji već neko vrijeme odlažete.

Posao: Pred vama je dinamičan dan. Moguć je finansijski dobitak, ali budite oprezni prilikom poslovnih dogovora.

Zdravlje: Pripazite na nervozu i pronađite vrijeme za sebe.

Rak

Ljubav: Porodica i bliski ljudi biće vam u prvom planu. Partner očekuje više pažnje, a slobodni Rakovi mogli bi dobiti zanimljivu poruku.

Posao: Ne donosite važne odluke na brzinu. Poslušajte savjet iskusnije osobe.

Zdravlje: Prijaće vam šetnja i boravak na svježem vazduhu.

Lav

Ljubav: Dan je povoljan za druženje i zajedničke planove. Ipak, izbjegavajte rasprave sa partnerom zbog sitnica.

Posao: Otvaraju se nove mogućnosti, a finansijska situacija mogla bi se popraviti. Ne propustite priliku da pokažete inicijativu.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Djevica

Ljubav: Neke stvari koje su vas opterećivale konačno bi mogle postati jasnije. Budite iskreni prema sebi i osobi do koje vam je stalo.

Posao: Imate priliku da riješite problem koji vas već dugo usporava. Budite spremni na promjene.

Zdravlje: Obratite pažnju na svakodnevne navike.

Vaga

Ljubav: Moguće su lijepe vijesti od osobe koja ne živi u vašem gradu. Slobodne Vage mogle bi započeti zanimljivo poznanstvo.

Posao: Finansijske prilike se popravljaju, ali izbjegavajte nepotrebne troškove. Ne žurite sa ulaganjima.

Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.

Škorpija

Ljubav: Dan donosi priliku za iskren razgovor. Ne dozvolite da vas strah od reakcije druge strane spriječi da kažete šta osjećate.

Posao: Moguće je da ćete dobiti vijest koju ste dugo čekali. Ipak, provjerite sve detalje prije nego što prihvatite ponudu.

Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.

Strijelac

Ljubav: Potrebno vam je više slobode, ali ne zaboravite na osjećanja partnera. Slobodni Strijelčevi mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja.

Posao: Razmišljate o dugoročnim ciljevima. Dobar je trenutak da napravite plan, ali ne žurite sa velikim promjenama.

Zdravlje: Posvetite više pažnje fizičkoj aktivnosti.

Jarac

Ljubav: Ne dozvolite da poslovne obaveze potisnu privatni život. Partneru je potrebno da osjeti vašu podršku.

Posao: Moguć je priliv novca ili razgovor o novom projektu. Budite oprezni sa riječima i ne ulazite u nepotrebne rasprave.

Zdravlje: Više se odmarajte.

Vodolija

Ljubav: Pred vama su prijatni trenuci. Zauzete Vodolije mogle bi obnoviti bliskost sa partnerom, dok slobodne očekuje zanimljivo poznanstvo.

Posao: Finansijska situacija mogla bi se popraviti. Dobar je dan za razgovore o novim poslovnim mogućnostima.

Zdravlje: Ne zanemarujte signale umora.

Ribe

Ljubav: Bićete osjetljiviji nego inače, pa izbjegavajte donošenje zaključaka na osnovu jedne rečenice. Iskren razgovor može otkloniti sumnje.

Posao: Novi kontakti mogli bi vam donijeti zanimljive ideje. Ne odbacujte ponudu prije nego što je dobro razmislite.

Zdravlje: Prijaće vam mirnije okruženje i više sna.