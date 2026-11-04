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Danas slavimo svetitelja koji je odbio carsko zlato, a tražio pomoć za siromašne

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04.11.2026 07:05

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Црква свијеће молитва литургија
Foto: Pexels/ Vitaly Gorbachev

Srpska pravoslavna crkva danas, 4. novembra, obilježava praznik Svetog ravnoapostolnog Averkija, episkopa jerapoljskog, jednog od velikih propovjednika hrišćanske vjere iz drugog vijeka.

Sveti Averkije ostao je upamćen po svojoj vjeri, brojnim čudima, iscjeljenjima i nesebičnoj brizi za ljude. Posebno se izdvajaju priče o njegovoj skromnosti, jer, iako mu je bilo nuđeno veliko bogatstvo, nije želio ništa za sebe, već je tražio pomoć za siromašne.

Odlučno ustao protiv idolopoklonstva

Prema crkvenom predanju, Sveti Averkije živio je u vrijeme rimskog cara Marka Aurelija i bio episkop u gradu Jerapolju, u Frigiji. U tom gradu hrišćana je bilo malo, dok je većina stanovništva poštovala paganska božanstva.

Jednom prilikom, tokom velikog praznika posvećenog idolima, Averkije je, vođen vjerom i revnošću, ušao u paganski hram i uništio idole. Razjareni stanovnici željeli su da ga kazne, ali se, prema predanju, dogodilo nešto neočekivano.

Pred njega su dovedena trojica mladića koji su bili opsjednuti zlim duhovima. Svetitelj se pomolio Bogu i oslobodio ih njihovih muka. Taj događaj ostavio je snažan utisak na stanovnike, pa je, kako se navodi u žitiju, oko 500 ljudi primilo hrišćanstvo i krstilo se.

Odbio bogatstvo i tražio pomoć za siromašne

Jedna od najzanimljivijih priča iz života Svetog Averkija odnosi se na njegov susret sa rimskim carem.

Prema predanju, svetitelj je otputovao u Rim, gdje je molitvom iscijelio carevu kćerku koja je patila od teške duševne bolesti. Zahvalni car ponudio mu je zlato, srebro i brojne dragocjenosti.

Međutim, Averkije nije želio da prihvati bogatstvo za sebe. Umjesto toga, zatražio je da se u njegovom rodnom Jerapolju izgradi kupatilo nad ljekovitim izvorom, kao i da se svake godine obezbjeđuje žito za siromašne stanovnike grada.

Ova priča posebno se ističe kao primjer njegove skromnosti i brige za druge. Nije tražio ličnu korist, već je nastojao da pomogne ljudima koji su živjeli u nemaštini.

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Sveti ravnoapostolni Averkije

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SPC

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