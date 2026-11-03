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Jedan igrač iz Srpske slavi posljednje kolo igre Loto

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03.11.2026 21:41

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Foto: CB BiH

Izvučeni su brojevi u 88. kolu igre Loto, a iako glavna premija nije izvučena, pet igrača, među kojima jedan iz Republike Srpske, imaju razloga da slave.

Glavna premija bila je vrijedna 6 miliona maraka, ali niko nije uplatio dobitnu kombinaciju.

Ipak, pet igrača osvojilo je šestice, svaka vrijedna po više od 13.400 maraka.

Kombinacija koja im je donijela ovaj novac bila je 12, 14, 17, 18, 26, 33 i 34.

Podsjećamo, ni u igri Loto plus nije bilo glavnog dobitka, a premija je iznosila 7,1 milion KM.

Ni u igri Džoker nije bilo dobitne kombinacije, a ova igra nosila je premiju od 420.000 KM.

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