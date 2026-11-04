Kakvo nas vrijeme očekuje danas u BiH

U većem dijelu Hercegovine danas će biti sunčanije uz umjerenu oblačnost, dok se u Bosni i sjevernim dijelovima Hercegovine očekuje oblačno vrijeme.

Prije podne u Bosni je lokalno moguća slaba kiša, a u jutarnjim časovima na planinama i slab snijeg.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Temperatura vazduha tokom cijelog dana u većem dijelu zemlje kretaće se između 4 i 10 stepeni Celzijusovih.

Na jugu zemlje jutarnja temperatura biće od 7 do 11 stepeni, dok će najviša dnevna dostizati od 15 do 18 stepeni.

U Sarajevu se očekuje oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše u jutarnjim časovima. Jutarnja temperatura biće oko šest, a najviša dnevna oko osam stepeni Celzijusovih.