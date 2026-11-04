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Mokri kolovozi i magla otežavaju vožnju, obustave na Romaniji

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04.11.2026 08:18

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Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу
Foto: Pexel/ Erik Mclean

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mokri i klizavi, a na dionicama u kotlinama, kao i u višim predjelima, magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost.

Oprez je neophodan i na dionicama na kojima je zbog sanacionih radova režim vožnje regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petnaestominutne obustave saobraćaja na snazi su na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, na prevoju Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Obustave saobraćaja do 10 minuta na snazi su i na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Han Derventa, od 7.00 do 15.00 časova, radi izvođenja minerskih radova.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su do 30 minuta.

Stari granični prelaz Gradiška otvoren je za putnička motorna vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila, prenosi Srna.

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Tagovi :

kolovozi mokri

magla

Auto-moto savez Republike Srpske

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