Najljepše vijesti iz Srpske: Rođene 33 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 33 bebe, 13 djevojčica i 20 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 18 beba, u Istočnom Sarajevu četiri, Foči tri, Prijedoru i Nevesinju po dvije, a u Bijeljini, Doboju, Zvorniku i Gradišci po jedna, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Jedanaest dječaka i sedam djevojčica rođeno je u Banjaluci, dvije djevojčice i dva dječaka u Istočnom Sarajevu, dva dječaka i djevojčica u Foči, po jedna djevojčica i jedan dječak u Prijedoru i Nevesinju, djevojčica u Zvorniku, a po jedan dječak u Bijeljini, Doboju i Gradišci.

U porodilištu u Trebinju nije bilo novorođenih.