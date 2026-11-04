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Najljepše vijesti iz Srpske: Rođene 33 bebe

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04.11.2026 08:08

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Слатка беба у бијелој одјећи, изненађеног израза лица, у затвореном простору.
Foto: pexels/Alexander Mass

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 33 bebe, 13 djevojčica i 20 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 18 beba, u Istočnom Sarajevu četiri, Foči tri, Prijedoru i Nevesinju po dvije, a u Bijeljini, Doboju, Zvorniku i Gradišci po jedna, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Jedanaest dječaka i sedam djevojčica rođeno je u Banjaluci, dvije djevojčice i dva dječaka u Istočnom Sarajevu, dva dječaka i djevojčica u Foči, po jedna djevojčica i jedan dječak u Prijedoru i Nevesinju, djevojčica u Zvorniku, a po jedan dječak u Bijeljini, Doboju i Gradišci.

U porodilištu u Trebinju nije bilo novorođenih.

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