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Odron na putu Bosanska Krupa – Bihać, vozačima se savjetuje oprez

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04.11.2026 08:20

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Одрон на путу Босанска Крупа – Бихаћ, возачима се савјетује опрез
Foto: Društvene Mreže

Na putnom pravcu Bosanska Krupa – Bihać došlo je do odrona na izlazu iz Bosanske Krupe.

Na opasnost su upozorili vozači putem jedne viber grupe, uz apel ostalim učesnicima u saobraćaju da budu oprezni prilikom prolaska ovom dionicom.

Za sada nema više informacija o obimu odrona niti o eventualnim posljedicama.

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Tagovi :

odron

Bosanska Krupa

Bihać

Vozači

oprez

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