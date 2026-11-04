Odron na putu Bosanska Krupa – Bihać, vozačima se savjetuje oprez

Autor:ATV redakcija
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Na putnom pravcu Bosanska Krupa – Bihać došlo je do odrona na izlazu iz Bosanske Krupe.
Na opasnost su upozorili vozači putem jedne viber grupe, uz apel ostalim učesnicima u saobraćaju da budu oprezni prilikom prolaska ovom dionicom.
Za sada nema više informacija o obimu odrona niti o eventualnim posljedicama.
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