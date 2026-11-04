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Najmlađi najviše na udaru: Respiratorne infekcije pune ambulante u Srpskoj

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04.11.2026 10:28

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респираторна маска инфекција
Foto: Pexels/ cottonbro studio

U bolnicama u Republici Srpskoj 43 pacijenta su hospitalizovana zbog teške akutne respiratorne infekcije, a najviše su pogođeni najmlađi, rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo Srpske.

Prema podacima Instituta, u Univerzitetskom kliničkom centru hospitalizovana su 23 pacijenta, u prijedorskoj Bolnici šest, u Bolnici u Bijeljini dva, u nevesinjskoj devet, a u trebinjskoj bolnici tri pacijenta.

Ovi slučajevi prijavljeni su od 19. do 25. oktobra.

Domovi zdravlja u Republici Srpskoj u ovom periodu su prijavili 4.932 akutne respiratorne infekcije, dok su registrovana i 434 oboljenja slična gripu, a najveća učestalost je u regijama Trebinja i Foče.

"Najveći broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu je u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina i od 30 do 64 godine, dok su u kategoriji teških akutnih infekcija najviše obolijevali najmlađi", naveli su u Institutu.

Od početka sezone, odnosno početka oktobra, ukupno je prijavljeno 17.667 akutnih respiratornih infekcija, 1.614 oboljenja sličnih gripu, te 141 teška akutna respiratorna infekcija, prenosi Srna.

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Tagovi :

akutna respiratorna infekcija

disanje

gripa

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Djeca

ambulanta

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