Izgorio automobil u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Banjalučki vatrogasci gasili su noćas požar na automobilu u Ulici Žarka Zgonjanina.
Kako je saopšteno iz Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Banjaluka, intervencija je zabilježena u 00.42 časa.
Za sada nije poznato šta je uzrok požara, niti kolika je materijalna šteta na vozilu.
Banjalučki vatrogasci su tokom protekla 24 časa imali ukupno dvije intervencije.
Osim požara na automobilu, u 02.44 časa intervenisali su i u Kajmakčalanskoj ulici, gdje je gorio pomoćni objekat.
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