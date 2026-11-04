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Izgorio automobil u Banjaluci

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04.11.2026 09:52

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Изгорио аутомобил у Бањалуци
Foto: Facebook/civilnazastitabanjaluka

Banjalučki vatrogasci gasili su noćas požar na automobilu u Ulici Žarka Zgonjanina.

Kako je saopšteno iz Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Banjaluka, intervencija je zabilježena u 00.42 časa.

Za sada nije poznato šta je uzrok požara, niti kolika je materijalna šteta na vozilu.

Banjalučki vatrogasci su tokom protekla 24 časa imali ukupno dvije intervencije.

Osim požara na automobilu, u 02.44 časa intervenisali su i u Kajmakčalanskoj ulici, gdje je gorio pomoćni objekat.

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Tagovi :

požar

Banjaluka

Vatrogasci

Automobil

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