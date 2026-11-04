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Preminuo profesor emeritus Fakulteta fizičkog vaspitanja Danko Pržulj

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04.11.2026 12:26

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Професор емеритус Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву Данко Пржуљ, чији се допринос није огледао само у настави и научном раду, већ и у способности да препозна значај образовања, одговорности и академских вриједности, преминуо је у 81. години, саопштено је из овог факултета.
Foto: Srna

Profesor emeritus Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Danko Pržulj, čiji se doprinos nije ogledao samo u nastavi i naučnom radu, već i u sposobnosti da prepozna značaj obrazovanja, odgovornosti i akademskih vrijednosti, preminuo je u 81. godini, saopšteno je iz ovog fakulteta.

"Odlaskom profesora Pržulja Fakultet, Univerzitet i šira akademska zajednica izgubili su izuzetnu ličnost - čovjeka koji je svoj život posvetio znanju, obrazovanju, nauci i sportu. Njegov odlazak ostavlja prazninu koju je teško nadoknaditi, ali i nasljeđe koje obavezuje buduće generacije da nastave putem kojim je on tako predano i dostojanstveno hodio", naveli su iz Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.

Profesor Danko Pržulj rođen je 18. januara 1945. godine u Boljanovićima, opština Kalinovik. Obrazovanje je započeo i završio u Sarajevu, gdje je stekao temelje svog profesionalnog i naučnog razvoja. Magistarski rad odbranio je 1995. godine, a doktorsku disertaciju 1998. godine, čime je krunisao svoj dugogodišnji naučni i stručni rad.

Njegov profesionalni put bio je ispunjen predanošću, istraživačkim radom i nastojanjem da fizičko vaspitanje, sport i sportska rekreacija dobiju značaj koji zaslužuju u razvoju čovjeka i društva.

Od 1971. do 1992. godine radio je u Republičkom zavodu za fizičku kulturu u Sarajevu, gdje je učestvovao u brojnim istraživačkim i razvojnim projektima posvećenim fizičkom razvoju djece i omladine, unapređenju školskog fizičkog vaspitanja, sporta i fizičke kulture stanovništva.

Svojim radom dao je značajan doprinos oblikovanju nastavnih programa fizičkog vaspitanja, razvoju Malih olimpijskih igara i sistemskom pristupu fizičkom vježbanju različitih uzrasnih kategorija.

Njegova stručna i naučna posvećenost bila je usmjerena na jedan od najvažnijih ciljeva – unapređenje zdravlja, fizičkih sposobnosti i kvaliteta života ljudi.

Posebno značajno poglavlje njegovog života i rada predstavlja dolazak na Fakultet fizičke kulture na Palama 1995. godine, kada je postao jedan od ljudi koji su svojim znanjem, radom i posvećenošću gradili i razvijali ovaj fakultet.

"Kao profesor predmeta Antropomotorika i Sportska rekreacija, a kasnije i kao prodekan za nastavu i finansije u dva mandata, dekan u više mandata i profesor emeritus, ostavio je neizbrisiv trag u akademskom i institucionalnom razvoju Univerziteta u Istočnom Sarajevu", naveli su iz Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.

Oni su istakli da je Pržulj svojim angažovanjem u sportskim organizacijama, klubovima i društvenom životu, potvrđivao da sport nije samo takmičenje i rezultat, već i vaspitanje, zdravlje, zajedništvo i važna vrijednost svakog društva.

Za izuzetne rezultate i dugogodišnji rad dobio je brojna priznanja i nagrade, među kojima se izdvajaju Dvadesetpetomajska nagrada BiH, Plaketa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Srebreni grb Republike Srpske i priznanje za najboljeg dekana 2013. godine.

"U vremenu kada se opraštamo od našeg uvaženog profesora, ostaje duboko poštovanje prema svemu što je učinio, zahvalnost za znanje koje je nesebično dijelio i sjećanje na čovjeka čije će ime i djelo nastaviti da žive u akademskoj zajednici", poručili su iz Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

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