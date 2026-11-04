Fond pio uputio važno obavještenje za penzionere iz Srpske u vezi sa ALTA bankom

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je korisnike koji penziju primaju u Srbiji, putem deviznog računa u ALTA banci, da otvore nove račune u drugoj poslovnoj banci.

Ovaj poziv upućen je nakon što je u ALTA banci 3. novembra 2026. godine pokrenut stečajni postupak.

Iz Fonda su poručili da je neophodno da penzioneri što prije otvore nove devizne račune, kako bi se obezbijedila redovna isplata penzija i izbjegli eventualni prekidi.

"Nakon otvaranja novog deviznog računa, korisnici su dužni da Fondu, bez odlaganja, dostave potvrdu o otvorenom računu, odnosno odgovarajuću bankarsku dokumentaciju, putem elektronske pošte na adresu: LikvidaturaCS@fondpiors.org", navode iz Fonda PIO.

Fond poziva korisnike da navedene aktivnosti obave u što kraćem roku, kako bi se blagovremeno obezbijedili uslovi za redovnu isplatu penzija i izbjegle eventualne poteškoće ili prekidi u isplati.