Poznato vrijeme i mjesto sahrane Gorana Sivaca

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U Beogradu je u 66. godini, nakon duge i teške bolesti preminuo Goran Sivac, poručnik Vojske Republike Srpske. U Odbrambeno-otadžbinskom ratu učestvovao je od prvog dana kao komandir tenkovske čete II bataljona Prve oklopne brigade.

Sivac će biti sahranjen u subotu, 7.novembra u 13 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci. Društvo Preminuo Goran Sivac Telegrame saučešća porodici Gorana Sivca uputili su zvaničnici Srpske. Tokom rata, Sivac je ranjavan dva puta.

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