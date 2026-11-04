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Poznato vrijeme i mjesto sahrane Gorana Sivaca

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04.11.2026 20:02

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У Београду је у 66. години након дуге и тешке болести преминуо Горан Сивац, поручник Војске Републике Српске.
Foto: RTRS

U Beogradu je u 66. godini, nakon duge i teške bolesti preminuo Goran Sivac, poručnik Vojske Republike Srpske. U Odbrambeno-otadžbinskom ratu učestvovao je od prvog dana kao komandir tenkovske čete II bataljona Prve oklopne brigade.

Sivac će biti sahranjen u subotu, 7.novembra u 13 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.

Горан Сивац

Društvo

Preminuo Goran Sivac

Telegrame saučešća porodici Gorana Sivca uputili su zvaničnici Srpske.

Tokom rata, Sivac je ranjavan dva puta.

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Goran Sivac

sahrana

Banjaluka

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