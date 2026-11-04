Poznato vrijeme i mjesto sahrane Gorana Sivaca

Autor:ATV redakcija
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U Beogradu je u 66. godini, nakon duge i teške bolesti preminuo Goran Sivac, poručnik Vojske Republike Srpske. U Odbrambeno-otadžbinskom ratu učestvovao je od prvog dana kao komandir tenkovske čete II bataljona Prve oklopne brigade.
Sivac će biti sahranjen u subotu, 7.novembra u 13 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.
Društvo
Preminuo Goran Sivac
Telegrame saučešća porodici Gorana Sivca uputili su zvaničnici Srpske.
Tokom rata, Sivac je ranjavan dva puta.
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