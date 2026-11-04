Logo

Neudate djevojke u ponoć treba da urade ovo: Sutra slavimo velikog svetitelja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
04.11.2026 22:41

Komentari:

0
Крст у Српској православној цркви.
Foto: ATV

Sutra se slavi Sveti apostol Jakov, jedan od najpravednijih i najstrožih sljedbenika Isusa Hrista. Njegov život bio je oličenje skromnosti i odricanja od svega tjelesnog, ali i primjer istinske ljubavi prema Bogu i ljudima.

Ovaj praznik donosi i posebne običaje, naročito za neudate djevojke, ali i važno upozorenje onima koji žive u izobilju.

Микрофон

Scena

Preminuo poznati srpski muzičar

Sveti apostol Jakov, sin pravednog Josipa, obručnika Presvete Bogorodice, izabrao je put čednosti i molitve od svoje mladosti. Nosio je ukosnicu, spavao je vrlo malo, provodio dane i noći klečeći i moleći se, a koža na koljenima mu je postajala tvrda kao kamen od čestog metana. Nikada nije probao vino, mast ili ulje, živio je samo od hljeba i vode, i ostao djevica do kraja života.

U narodnoj tradiciji, trenutak kada su Josifovi sinovi dijelili zemlju svog oca posebno se pamti, a jedini Jakov je prihvatio bebu Isusa kao svog sunasljednika. Zato je bio nazvan "brat Gospodnji."

Kada je Isus započeo propovijed, Jakov je povjerovao u Njega i u potpunosti posvetio život vjeri. Poslije Hristovog vaskrsenja, Gospod mu se ukazao prije ostalih apostola, što pokazuje koliko ga je volio i cijenio.

Jakov je kasnije postao prvi episkop Jerusalimski i sastavio prvu hrišćansku liturgiju, koju su kasnije prilagodili Sveti Vasilije Veliki i Sveti Jovan Zlatoust.

Bio je poznat po tome što je upozoravao sve bogatije ljude da ne zaborave poniznost: "Kao što cvijet trave vene kada ga zagrije sunce, tako i bogataš nestaje sa svom svojom slavom."

Беба рођене бебе

Porodica

Najljepša imena za djecu koja su rođena u novembru

Sveti Jakov je govorio da Bog bira siromašne ovoga svijeta da budu bogati vjerom, i da će naslijediti Carstvo nebesko.

Njegove riječi i danas odzvanjaju kao opomena: "Zar te bogataši ne ugnjetavaju, i ne vuku te na sudove?"

On je podsjećao da će nepravda i pohlepa uvijek biti primijećene od Boga: "Gle, viču plate radnika koji su požnjeli vaša njive, a vi ste ih lišili; krici žeteoca dopiru do ušiju Gospoda Sabaota."

Kada je u Jerusalimu zavladao prvosveštenik Anan, Jakov je postao meta zbog propovijedanja o Hristu. Tokom Pashe naređeno mu je da sa krova hrama govori protiv Isusa, ali je on javno svjedočio da je Hristos sin Božji. Razjareni sveštenici su ga oborili s krova i kamenovali.

Pao je teško ranjen, ali je na koljenima podigao ruke i molio se za svoje ubice riječima:

"Oprosti im, Gospode, jer ne znaju šta čine."

Umro je u 63. godini i ušao u istoriju Crkve kao Džejms Pravednik.

Катанац

Srbija

Poznata fabrika prestaje sa radom nakon 18 godina

Običaji za praznik Svetog Jakova

Na dan Svetog Jakova narod poštuje niz običaja i vjerovanja. Neudate djevojke u ponoć uoči praznika treba da se umiju hladnom vodom, kako bi zaštitile tijelo od zlih duhova i obezbijedile sebi zdravlje i srećan brak.

Takođe, na ovaj dan svi vjernici treba da se sjete praštanja. Kaže se da treba "oprostiti zlim jezicima" – onima koji su nas klevetali, ogovarali ili povrijedili riječima.

Sveti Jakov nas uči da je oproštaj znak snage, a ne slabosti, i da je onaj ko iskreno oprašta oslobođen težine grijeha i nezadovoljstva.

(ŽenaBlic)

Podijeli:

Tagovi :

pravoslavlje

običaji

SPC

svetac

Komentari (0)

Pročitajte više

Овај знак ће у новембру добити све оно што је дуго прижељкивао

Zanimljivosti

Ovaj znak će u novembru dobiti sve ono što je dugo priželjkivao

2 h

0
Млада жена сjеди на плочнику, у шареном пончу, на отвореном поред жбуња.

Stil

Savjeti poznatih stilista: Odjeća u ovim bojama skida umor sa lica

2 h

0
Замрзивач, фрижидер

Zdravlje

Šta je najbolje jesti pred spavanje za miran san?

3 h

0
Огласио се голман Андоре први пут након трагедије која је потресла свијет фудбала

Fudbal

Oglasio se golman Andore prvi put nakon tragedije koja je potresla svijet fudbala

3 h

0

Više iz rubrike

У Београду је у 66. години након дуге и тешке болести преминуо Горан Сивац, поручник Војске Републике Српске.

Društvo

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Gorana Sivaca

4 h

1
Мијењање гума у вулканизерској радњи

Društvo

Velike kolone ispred vulkanizerskih radnji

4 h

0
Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.

Društvo

Fond pio uputio važno obavještenje za penzionere iz Srpske u vezi sa ALTA bankom

8 h

0
Краћи дани и ранији мрак могу подстаћи депресију: Стручњаци откривају како се изборити

Društvo

Kraći dani i raniji mrak mogu podstaći depresiju: Stručnjaci otkrivaju kako se izboriti

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima