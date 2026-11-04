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Најљепша имена за дјецу која су рођена у новембру

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04.11.2026 22:11

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Беба рођене бебе породилиште
Фото: Pexels/ Helena Lopes

Једно од најважнијих, али и најзанимљивих питања са којим се суочавају парови током трудноће јесте име које ће дати беби.

Будући да ће га носити цијелог живота, родитељи желе да оно буде и модерно, али и да звучи лијепо, моћно, да се "слаже" с презименом и да има неко лијепо или јако значење.

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Некада су се дјеци давала име са јаком симболиком, уз вјеровање да ћу им живот бити такав како име име гласи. На примјер, име Вук давало се често у породицама гдје је пуно дјеце умирало по рођењу, јер је вук животиња која преживљава и најтеже услове, а са жељом да то дијете преживи, баш као и вук. Други су давали имена по својим прецима, трећи су инспирацију проналазили у цвијећу, природи, воћу.

Између осталог, имена су се давала и према годишњим добима. Јесења имена бирала су по томе да ли имају неко топло значење или подсјећају својом симболиком на најљепше годишње доба. Тако су се издвојила и најљепша имена за бебе рођене у новембру, па ако још увијек немате идеју како да назовете своју бебу, ево једне листе имена која може да вам послужи као инспирација.

Огњен

Огњен је словенско име повезано са ријечју „огањ“. Симболизује ватру, снагу и топлину, па посебно одговара јесењем периоду, када ватра и свјетлост постају симболи дома, сигурности и окупљања.

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Михајло

Михајло је име хебрејског поријекла, дубоко укоријењено у српској и хришћанској традицији. Посебно се може повезати са јесени због Михољдана, који се обиљежава у октобру, али и због „михољског љета“, периода топлих и сунчаних јесењих дана.

Вук

Вук је једно од најстаријих словенских имена код Срба. Традиционално му се приписују снага, заштита и издржљивост. Његова снажна повезаност са природом даје му посебно лијеп карактер за дијете рођено у јесен.

Ленка

Ленка има словенске коријене и значи "сјајна" или "плодна". Једноставно и звучно име савршено се уклапа у јесењи период, симболизујући њежност, благост и топлину.

Искра

Искра је словенско име са врло јасном симболиком: мала искра свјетлости и ватре. Асоцира на енергију, нови почетак и топлину која остаје и када дани постају хладнији.

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Мила

Мила је старо словенско име изведено из коријена „мил“, са значењем драга, мила и вољена. Кратко и њежно, носи осјећај топлине и блискости, због чега се лијепо повезује са мирнијом и топлијом атмосфером јесени.

(Yumama)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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