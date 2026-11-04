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Крај за Ђоковића у Паризу: Елиминисан са мастерса!

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04.11.2026 18:35

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Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Српски тенисер Новак Ђоковић елиминисан је са мастерса у Паризу након што га је у другом колу побиједио Аустралијанац Ринки Хиђиката резултатом 2:1.

Резултат по сетовима је био 2:6, 6:3, 6:3.

Меч је трајао два сата и 16 минута.

Аустралијанац је тренутно 83. на АТП листи, а ривал у осмини финала биће му Томас Мартин Ечевери из Аргентине.

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

тенисер

Париз

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