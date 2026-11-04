Крај за Ђоковића у Паризу: Елиминисан са мастерса!

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић елиминисан је са мастерса у Паризу након што га је у другом колу побиједио Аустралијанац Ринки Хиђиката резултатом 2:1.
Резултат по сетовима је био 2:6, 6:3, 6:3.
Меч је трајао два сата и 16 минута.
Аустралијанац је тренутно 83. на АТП листи, а ривал у осмини финала биће му Томас Мартин Ечевери из Аргентине.
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