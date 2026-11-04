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Милутин Вујичић потписао вишегодишњи уговор са Игокеом

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04.11.2026 18:13

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Нови члан Игокее, Милутин Вујичић, који је са клубом потписао вишегодишњи уговор.
Фото: bcigokea/Instagram

Кошаркашки клуб Игокеа м наставља са јачањем играчког кадра. Нови члан Игоса је Милутин Вујичић, који је са клубом потписао вишегодишњи уговор.

Вујичић је рођен 8. марта 2002. године у Подгорици, одрастао је у Фочи, висок је 192 центиметра и наступа на бековским позицијама.

Кошаркашки пут градио је кроз млађе категорије Црвене звезде, гдје је стигао и до сениорског тима, а током досадашње каријере носио је дресове ФМП-а, Златибора, Чачка 94 и шведске Слоге Упсала, из које долази у Игокеу.

У досадашњем дијелу сезоне 2026/27, наступајући у шведском првенству, на седам одиграних утакмица просјечно је биљежио 11,7 поена, 4,4 скока и 3,9 асистенција.

Доласком у Игокеу Вујичић ће обновити сарадњу са тренером Ненадом Стефановићем, са којим је раније сарађивао у ФМП-у.

Потписивањем вишегодишњег уговора са Вујичићем, КК Игокеа м наставља са формирањем играчког кадра и дугорочним развојем екипе.

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Тагови :

КК Игокеа

кошарка

Милутин Вујичић

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