НБА лига поништила казну за Луку Дончића

Аутор:АТВ редакција
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НБА лига саопштила је да је техничка грешка досуђена Луки Дончићу против Мајамија – поништена.
Дончић је добио техничку крајем друге четвртине у побједи над Хитом (138:117).
Ова одлука је смањила Дончићев број техничких са двије на једну ове сезоне.
Играч добија аутоматску суспензију од једне утакмице и казну од 5.000 долара ако му се досуди 16 техничким грешака у регуларној сезони.
The technical foul called on Luka Doncic last night against the Miami Heat has been rescinded by the NBA, per @NBAOfficial https://t.co/thjSYD666v— LakersCenter (@LALakersCenter) November 4, 2026
Дончићу се то дешавало четири пута током осам сезона у НБА лиги.
Укључујући и прошлу сезону, када је због казне морао да прескочи меч 30. марта против Вашингтона.
(б92)
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