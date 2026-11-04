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НБА лига поништила казну за Луку Дончића

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04.11.2026 14:35

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Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић додаје лопту током другог полувремена утакмице НБА лиге против Мајами хита, одигране у понедјељак, 2. новембра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jayne-Kamin-Oncea

НБА лига саопштила је да је техничка грешка досуђена Луки Дончићу против Мајамија – поништена.

Дончић је добио техничку крајем друге четвртине у побједи над Хитом (138:117).

Ова одлука је смањила Дончићев број техничких са двије на једну ове сезоне.

Играч добија аутоматску суспензију од једне утакмице и казну од 5.000 долара ако му се досуди 16 техничким грешака у регуларној сезони.

Дончићу се то дешавало четири пута током осам сезона у НБА лиги.

Укључујући и прошлу сезону, када је због казне морао да прескочи меч 30. марта против Вашингтона.

(б92)

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Тагови :

Лука Дончић

НБА

Казна

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