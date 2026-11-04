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НБА какву познајемо могла би ускоро да оде у историју

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04.11.2026 08:47

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НБА какву познајемо могла би ускоро да оде у историју
Фото: Tanjug/AP/Ross D. Franklin

У најјачој кошаркашкој лиги свијета све гласније се говори о промјени која би могла да изненади навијаче широм планете – утакмице би могле да буду скраћене са 48 на 40 минута!

Како преноси амерички новинар Крис Маникс из „Спортс илустрејтеда“ (Sports Illustrated), комесару Адаму Силверу допада се идеја о четири четвртине од по десет минута, по узору на европску кошарку.

О овој теми поново се говори у тренутку када НБА има све више проблема са повредама и одсуствима највећих звијезда. Навијачи плаћају скупе улазнице како би гледали најбоље кошаркаше свијета, а неријетко се дешава да управо они не буду на паркету.

„Према ономе што сам чуо, Адаму Силверу се допада идеја о утакмицама од 40 минута. Он кошарку посматра глобално“, открио је Маникс током гостовања у емисији „Опен флор“ (Open Floor), коју води заједно са Рејчел Николс.

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Идеја није потпуно нова. Силвер је још у јануару 2025. године јавно говорио да подржава могућност увођења четири четвртине од по десет минута.

Гостујући у емисији Дена Патрика, први човјек НБА лиге објаснио је да је америчко такмичење практично једино велико кошаркашко првенство које се игра 48 минута.

„Љубитељ сам четири четвртине од по десет минута“, поручио је тада Силвер, уз образложење да би утакмице у трајању од око два сата биле прилагођеније савременим телевизијским навикама публике.

Поред тога, такав систем приближио би НБА правилима која се примјењују на Олимпијским играма, у Евролиги и осталим ФИБА такмичењима.

Ипак, није све тако једноставно. Промјена би могла да утиче на историјске статистичке рекорде, просјеке играча, телевизијске преносе и читаву економију такмичења.

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Иако Маникс преноси да је Силвер наклоњен овој идеји, сам амерички новинар није увјерен да би она донијела очекиване резултате.

Његов највећи проблем је финансијска страна читаве приче, али и питање да ли би скраћивање утакмица заиста смањило оптерећење највећих звијезда.

„Не видим како је то финансијски изводљиво. Такође, не мислим да би то утицало на минутажу највећих звијезда. Играчи са клупе били би све више потиснути у други план“, сматра Маникс.

Према његовом мишљењу, тренери би и даље највише вјеровали најбољим играчима, док би кошаркаши са краја ротације могли да изгубе још више простора за игру. Умјесто ширих ротација, клубови би можда почели да се ослањају на мањи број играча.

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Разлог због којег се о овој теми поново говори јесу и бројни проблеми са повредама на почетку сезоне 2026/27.

Оклахома Сити је остао без Џејлена Вилијамса и Чета Холмгрена, док је Минесота на дужи период изгубила Ентонија Едвардса. Такви изостанци поново су отворили питање како НБА може да заштити своје највеће звијезде и истовремено навијачима гарантује да ће их гледати на паркету.

Маникс сматра да лига мора да реагује, јер је НБА у великој мјери заснована управо на својим највећим именима.

„Људи плаћају улазнице да гледају звијезде. Ово је лига која се више од осталих ослања на њих и чињеница да их нема на терену представља велики проблем за НБА“, поручио је амерички новинар.

Занимљиво је да се као могућа алтернатива помињало и смањење броја утакмица у регуларном дијелу сезоне, али Маникс ни то не сматра реалним рјешењем.

За сада нема званичне одлуке, нити је НБА покренула формалну процедуру за промјену трајања утакмица. Ипак, чињеница да се о овој идеји поново говори на највишем нивоу показује да би будућност најјаче кошаркашке лиге могла да донесе озбиљне новине.

(Курир)

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