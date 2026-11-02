Кошаркаши Игокее поражени од Зенита

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее поражени су од Зенита резултатом 91:70 у другом колу групе А Винлајн баскет купа.
Маркус Хауард је јунак домаћих, на крилима сјајног стријелца и некадашњег играча Басконије руска екипа одолила је свим нападима Игоса који су се, до завршнице, сјајно држали у Санкт Петербургу.
Хауард је постигао 30 поена на свом дебију за Зенит и показао да ће им бити велико појачање у наставку сезоне. Кључ побједе за Русе биле су сјајна прва и посљедња четвртина, које су добили двоцифреном разликом.
Сјајан у редовима Игокее био је Ђорђе Тополовић који је постигао 15 поена, двоцифрени су били и Лазар Стефановић са 11 и Никола Манојловић и Џоел Армотрејдинг са по 10 поена. Игоси су сада на омјеру 1/1 у Винлајн Баскет купу. Наредни изазов у овом такмичењу је гостовање ЦСКА-а у Москви 17. новембра.
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