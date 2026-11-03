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Окршај Јокића и Авдије у Денверу: „Џокер“ близу трипл-дабла, Израелац предводио Портланд до побједе

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03.11.2026 07:02

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Центар Денвер нагетса Никола Јокић (у средини) долази до ничије лопте, док га у томе покушавају спријечити бек Портланд трејлблејзерса Скут Хендерсон (лијево) и центар Роберт Вилијамс Трећи, током другог полувремена НБА утакмице одигране у понедјељак, 2. новембра 2026. године, у Денверу.
Фото: Таnjug/AP Photo/David Zalubowski

Српски кошаркаш Никола Јокић уписао је 26 поена, девет скокова и осам асистенција у поразу Денвер нагетса од Портланд трејлблејзерса резултатом 118:110.

Дивизијски дерби припао је захукталом Портланду, који је остао непоражен на гостовањима на почетку сезоне.

Игра Денвера слабила је како је утакмица одмицала. Најбољи период Нагетси су имали у другој четвртини, када су стигли до максималних 14 поена предности (48:34).

Услиједио је пад у игри домаћих, што је Портланд искористио да брзо смањи заостатак. Денвер је успијевао да задржи резултатску предност до почетка посљедње четвртине, иако су гости већ у трећем периоду ухватили залет.

Блејзерси су снажно завршили сусрет, добивши посљедњу четвртину резултатом 33:23.

Дени Авдија био је најефикаснији појединац Портланда са 28 поена, док је Демијан Лилард додао 20. Џру Холидеј и Донован Клингaн уписали су дабл-дабл учинке са по 17 поена. Холидеј је имао и 10 асистенција, а Клингaн 18 скокова.

Џамал Мареј био је најефикаснији у редовима Денвера са 35 поена, шест асистенција и пет скокова. Никола Јокић је утакмицу завршио са 26 поена, девет скокова, осам асистенција и четири украдене лопте. Једини преостали двоцифрени стријелац Денвера био је Кристијан Браун са 14 поена.

Портланд наставља одличан старт сезоне и са пет побједа налази се међу три екипе Западне конференције које имају само један пораз. Денвер је сада на омјеру од три побједе и три пораза.

Нагетси остају на домаћем терену, гдје ће дочекати Торонто репторсе.

(РТС)

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Тагови :

Никола Јокић

кошарка

Денвер Нагетс

утакмица

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