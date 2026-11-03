Окршај Јокића и Авдије у Денверу: „Џокер“ близу трипл-дабла, Израелац предводио Портланд до побједе

Аутор:АТВ редакција
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Српски кошаркаш Никола Јокић уписао је 26 поена, девет скокова и осам асистенција у поразу Денвер нагетса од Портланд трејлблејзерса резултатом 118:110.
Дивизијски дерби припао је захукталом Портланду, који је остао непоражен на гостовањима на почетку сезоне.
Игра Денвера слабила је како је утакмица одмицала. Најбољи период Нагетси су имали у другој четвртини, када су стигли до максималних 14 поена предности (48:34).
Услиједио је пад у игри домаћих, што је Портланд искористио да брзо смањи заостатак. Денвер је успијевао да задржи резултатску предност до почетка посљедње четвртине, иако су гости већ у трећем периоду ухватили залет.
Блејзерси су снажно завршили сусрет, добивши посљедњу четвртину резултатом 33:23.
Дени Авдија био је најефикаснији појединац Портланда са 28 поена, док је Демијан Лилард додао 20. Џру Холидеј и Донован Клингaн уписали су дабл-дабл учинке са по 17 поена. Холидеј је имао и 10 асистенција, а Клингaн 18 скокова.
Џамал Мареј био је најефикаснији у редовима Денвера са 35 поена, шест асистенција и пет скокова. Никола Јокић је утакмицу завршио са 26 поена, девет скокова, осам асистенција и четири украдене лопте. Једини преостали двоцифрени стријелац Денвера био је Кристијан Браун са 14 поена.
Портланд наставља одличан старт сезоне и са пет побједа налази се међу три екипе Западне конференције које имају само један пораз. Денвер је сада на омјеру од три побједе и три пораза.
Нагетси остају на домаћем терену, гдје ће дочекати Торонто репторсе.
(РТС)
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